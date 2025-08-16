Hansi Flick ho té clar, cal repetir el de Pedri: «L'escollit és...»
La política Aina Vidal va dir fa uns anys que el futbol no és més que "onze homes donant copets a una pilota". Doncs menys mal. Aquest meravellós món esfèric va molt més enllà del que milions de persones veuen setmanalment al televisor o a l'estadi. És un joc, però, alhora, és molt més que un joc.
L'èxit en el futbol no neix de la casualitat ni de l'atzar, sinó de la causalitat i d'una planificació i una estratègia encertades. Per això, els clubs no els formen únicament els homes que donen copets a la pilota, sinó que també hi ha centenars d'empleats que duen a terme diverses tasques tan necessàries com xutar l'esfèrica.
Sense anar més lluny, hem vist recentment com la feina d'un equip mèdic al Barça ha desembocat en aportar a un jugador el poder suficient per convertir-se en el millor del món en la seva posició. Pedri prometia el cel en les seves primeres aparicions sobre la gespa, però les lesions es van convertir en un mur infranquejable per a ell i ja tots vam perdre l'esperança. Aquell projecte de migcampista canari que venia a substituir la llegenda de Xavi i d'Iniesta s'havia quedat en no res.
I, de sobte, va arribar un home que va canviar completament el devenir de la carrera del de Tegueste: Julio Tous. El preparador físic en cap del FC Barcelona, que va aterrar a la Ciutat Comtal a l'abril de 2024, encara amb Xavi, va gestar un pla específic individual de treball físic per a Pedri. Amb això, va intentar conèixer a fons tot el sistema muscular del '8' per identificar com es podria impedir que hagués de passar tan sovint per la infermeria.
I a la vista està que la seva feina ha donat fruits, i tant si n'ha donat. Ja han quedat en l'oblit tots aquells mesos en què Pedri acumulava lesió rere lesió; la seva nova realitat és ben diferent. L'únic partit que es va perdre amb el Barça la temporada passada va ser a causa d'una gastroenteritis. Ni rastre de les lesions musculars des de fa ja més d'un any.
Dani Olmo, seguint els passos de Pedri
I ara, segons va informar el Mundo Deportivo, qui s'està sotmetent a aquest mètode preventiu és Dani Olmo. L'egarenc també ha hagut de lidiar amb una gran quantitat de baixes per dolències musculars en aquest darrer curs i Flick el vol sa. El seu és un perfil fonamental en els esquemes del tècnic teutó.
D'aquesta manera, doncs, durant aquest estiu, Dani Olmo ha seguit aquest pla específic de preparació. Fa unes setmanes ja que es va sotmetre a un exhaustiu estudi de les seves fibres musculars i, arran d'això, se li ha creat una rutina d'entrenaments centrada en prevenir les lesions i millorar el seu rendiment físic. Exactament el mateix que s'havia fet anteriorment amb Pedri.
Que Dani Olmo deixi de ser de vidre seria la millor de les notícies per al Barça aquesta temporada. Si l'estiu passat es van invertir 55 milions en el seu fitxatge va ser perquè és aquest perfil de futbolista capaç de marcar les diferències en el joc culer. El futbol del Barça en tres quarts de camp passa per les botes de Dani Olmo, un jugador que, a més, també és molt efectiu de cara a porteria.
Haver recuperat la millor versió de Pedri ha estat, sens dubte, el millor fitxatge de Flick des que va arribar al Barça. L'alemany està molt satisfet amb la feina dels components mèdics del seu staff i ara vol repetir l'estratègia amb Dani Olmo. S'evidencia, doncs, que no n'hi ha prou només amb tenir onze bons homes que donin copets a la pilota, hi ha altres petits entrellats amb què també cal saber lidiar. I fer-ho de manera efectiva és diferencial per tenir èxit o no.
