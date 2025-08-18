Roony Bardghji perjudica al Barça, Flick lo sabe: 'El mejor de La Masía, sin sitio'

Roony Bardghji ha sido una de las incorporaciones de este verano y la afición se ha mostrado contenta con su incorporación. El atacante ha llegado como tapado y sin generar muchas expectativas, pero rápidamente ha demostrado que tiene mucho fútbol en sus botas. De hecho, un buen sector de la hinchada ha pedido repetidamente que se le vea más en el césped.

La realidad es que Flick le ha dado oportunidades a todos los integrantes de la plantilla y la pretemporada ha sido muy útil. El entrenador no ha mostrado preferencias y todos han tenido su momento de brillar, incluido Roony Bardghji. Ahora, por desgracia para un joven talento, el reciente fichaje le bloquea la entrada al primer equipo.

Roony Bardghji y su futuro con Flick

Roony Bardghji ha pasado por muy malos momentos este último año; una grave lesión hizo que su carrera se detuviese por completo. Pese a los problemas de rodilla, Bardghji trabajó muy duro para recuperar su nivel y ganarse un sitio en el equipo. Sus ganas de triunfar y el fútbol que tiene en sus botas lo han llevado a fichar por uno de los mejores conjuntos, el Barça.

Roony Bardghji le costó menos de 3 millones al Barça y Flick vio algo en él que hizo que aceptase su incorporación. Hansi no deja que nadie le diga cómo llevar su plantilla, por lo que se hace responsable de las decisiones. El alemán cree que puede aportarle mucho en ataque, especialmente a lo que rotación se refiere.

El único problema de la llegada de Roony Bardghji es que ha dejado sin opciones de subir al primer equipo a Dani Rodríguez. El joven atacante debutó contra el Valladolid esta temporada pasada, pero se lesionó del hombro a los 40 minutos. La afición se lamentó, ya que el extremo estaba cerrando un gran encuentro en su día especial.

Dani Rodríguez, una posible salida

Flick quería contar con Dani Rodríguez en esta pretemporada, pero la recuperación no había finalizado y todavía no estaba listo. Finalmente, con el fichaje de Roony Bardghji, es muy probable que Dani no tenga espacio en la plantilla. Aunque el entrenador lo quiera, la realidad es que ahora mismo hay varios delanteros en el banquillo.

Dani podría jugar en primera, así que no se espera que se conforme con mantenerse en el filial un año más. Por esta razón, es posible que Dani Rodríguez fuerce una salida en busca de minutos en un equipo de primer nivel.