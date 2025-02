Robert Lewandowski demana un favor a Raphinha per seguir al Barça: 'Has de...'

Robert Lewandowski ha estat un dels temes que més ha donat de què parlar al Barça des que va començar la temporada. El polonès va començar rendint molt més del que s'esperava i tots els aficionats es van il·lusionar amb els seus gols. A més, juntament amb Raphinha i Lamine Yamal, està conformant el millor trident d'Europa.

El Barça s'està recuperant de la seva crisi financera i ja està començant a plantejar-se les coses d'una manera seriosa. Robert Lewandowski entra dins d'aquests plantejaments i ja es coneix la decisió final de la directiva. Paral·lelament, la situació amb Raphinha encara no està tan clara i el polonès ha de parlar amb ell seriosament.

El moment de Raphinha i Robert Lewandowski

Raphinha està sent un dels millors futbolistes de la temporada i els números que està registrant són sensacionals. En el que va de temporada (35 partits), el brasiler ha anotat 24 gols i ha donat 15 assistències. Aquestes dades han portat els aficionats a tal punt que ja estan demanant la Pilota d'Or.

Al seu torn, Robert Lewandowski no està passant pel seu millor moment, especialment si el comparem amb l'inici de temporada. El polonès va començar molt fort i d'una manera immillorable, però s'ha anat desinflant. Per sort per a ell, Hansi Flick confia en les seves possibilitats al 100% i li ha continuat donant protagonisme.

Pau Víctor, que va ser fitxat per anar substituint-lo a poc a poc, encara no ha tingut les oportunitats que s'esperava. Deixant el recent fitxatge a un costat, Hansi espera que Lewandowski recuperi el joc que va mostrar fa uns mesos. De totes maneres, la situació és incerta i tot dependrà de Raphinha, que té una oferta temptadora sobre la taula.

Raphinha serà qui decideixi què passa amb Robert Lewandowski

Encara que es creu que Robert Lewandowski continuarà sent el davanter titular, la incorporació que està agafant pes podria canviar-ho tot. El Newcastle està molt interessat en Raphinha, el qual no se n'aniria per menys de 100 milions d'euros. Al seu torn, el Barça està seguint de prop Alexander Isaak, el davanter centre de les garses.

Encara que s'està parlant d'un intercanvi, el qual deixaria fora de joc Lewandowski, és molt probable que no arribi a succeir. Lewandowski romandrà a la Ciutat Comtal fins al 2026 i Raphinha ha deixat clar en diverses ocasions que no se n'anirà enlloc. A més, el seu nivell està pels núvols, així que les altes esferes no voldran desprendre's d'ell de cap de les maneres.