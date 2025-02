És el nou Dani Carvajal: Demanen a Florentino Pérez que pagui 60 milions per portar-lo

Dani Carvajal ha estat una peça fonamental en la rereguarda del Real Madrid durant anys. La seva solidesa i experiència en el lateral dret li han atorgat un lloc indiscutible en l'esquema de Carlo Ancelotti. No obstant això, ara ha deixat un buit difícil d'omplir, ja que estarà fora dels terrenys de joc durant tota la temporada.

La gravetat de la seva lesió, una ruptura del lligament creuat, genera molta preocupació en el si del Real Madrid per dos motius. En primer lloc, ningú pot saber com tornarà Dani Carvajal després de tants mesos de baixa. Però a més, el que més ansietat genera a Florentino és que no té substitut, ja que Lucas Vázquez no deixa de ser un extrem reconvertit al lateral.

Incertesa per la recuperació de Dani Carvajal

La recuperació de Dani Carvajal és una incògnita. Encara que la infermeria encara no ha donat un termini exacte per al seu retorn, els informes apunten que la seva rehabilitació serà llarga. D'aquesta manera, no s'espera que pugui tornar a temps per al tram decisiu de la temporada.

Això deixa al Real Madrid amb la necessitat urgent de trobar una solució per reforçar el lateral dret de la seva defensa. La manca de certesa sobre l'estat físic de Dani Carvajal ha accelerat els plans del club pel que fa al seu reemplaçament. Han sonat diversos noms, però sembla que la decisió final ja ha estat presa.

Florentino Pérez ha decidit actuar i ja té en ment un fitxatge de pes: costa 60 milions i juga a la Serie A. En concret, la directiva del Real Madrid valora incorporar Andrea Cambiaso, lateral de la Juventus.

Andrea Cambiaso, el nou objectiu del Real Madrid

El defensa italià de 24 anys ha estat una de les revelacions de la temporada a la Juventus. La seva habilitat per pujar la banda, la seva solidesa defensiva i la seva capacitat per generar jugades ofensives el converteixen en el candidat ideal per reforçar la defensa del Madrid. És cert que és esquerrà, però la seva qualitat li permetria jugar a cama canviada sense problema.

Cambiaso s'ha guanyat una excel·lent reputació a Europa i el seu rendiment ha atret l'atenció de diversos grans clubs. Real Madrid i Manchester City, per exemple, volen entrar en la pugna. La Juventus, per la seva banda, no està disposada a deixar escapar Cambiaso fàcilment: estan demanant més de 60 milions per tancar el seu traspàs.

Malgrat la política de fitxatges blanca, la directiva considera que Andrea Cambiaso pot ser una peça clau en el futur de la defensa del Real Madrid. La inversió de 60 milions d'euros seria un pas important per assegurar una defensa sòlida en els pròxims anys. D'aquesta manera, la pròxima finestra de fitxatges serà clau.