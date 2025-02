Ni Arsenal ni Barça: Nico Williams troba un altre equip a la Premier, irrefusable

La temporada passada, Nico Williams va mostrar un rendiment excel·lent a l'Athletic Club. L'extrem va ser un veritable torb per la banda esquerra de San Mamés, destacant amb la seva velocitat, regat i capacitat per desequilibrar. El seu meravellós nivell no només el va consolidar com una de les figures de LaLiga, sinó que li va permetre ser convocat amb la Selecció Espanyola i cridar l'atenció del Barça.

Després de l'Eurocopa, les notícies sobre el seu fitxatge pel FC Barcelona van començar a agafar força. No obstant això, aquests rumors es van anar refredant amb el temps i, finalment, es va trencar l'acord. Nico Williams va decidir quedar-se a Bilbao per jugar l'Europa League juntament amb el seu germà Iñaki, i amb l'ambició de seguir creixent en la que ha estat casa seva.

Nico Williams s'allunya del Barça

Passats els mesos, l'interès del FC Barcelona en Nico Williams ha disminuït considerablement. Encara que en el seu moment semblava que estava fet, les negociacions no es van concretar i les relacions entre ambdues parts estan pràcticament trencades. I ara Nico es frega les mans davant les ofertes que ha rebut des de la Premier League.

El Barça ja no està en la pugna com abans, i el PSG tampoc sembla disposat a tirar la casa per la finestra. En aquest sentit, la situació de Nico Williams ha cridat l'atenció de diversos clubs europeus. L'Arsenal, per exemple, sembla que està interessat en Nico i fins i tot s'ha reunit amb el seu entorn, però ara acaba de rebre una proposta encara millor.

El Liverpool vol a Nico Williams

L'Arsenal fa temps que intenta convèncer l'entorn de Nico Williams perquè accepti la seva oferta. Els "Gunners" el veuen com una peça clau per reforçar el seu atac i han estat treballant per atreure'l a la Premier League. No obstant això, en les últimes hores, el Liverpool, líder de la Premier, s'ha sumat a la pugna.

El Liverpool està encantat amb la possibilitat de fitxar a Nico Williams i veu en ell un excel·lent reemplaçament per a Luis Díaz. S'espera que el colombià surti del club a l'estiu, cosa que deixaria un buit a la banda esquerra. La directiva dels "Reds" està disposada a fer un esforç per Nico, a qui consideren una de les grans promeses del futbol europeu.

Això sí, malgrat l'interès del Liverpool, el futur de Nico Williams continua sent incert. L'única certesa és que el seu destí sembla estar cada cop més allunyat del Barça. Amb l'interès creixent de clubs de la Premier com Arsenal i Liverpool, tot indica que l'extrem espanyol farà el següent pas en la seva carrera cap a les illes britàniques.