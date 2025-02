Raphinha ja ho sap, el seu gran amic agrada al Barça: nou brasiler per a Hansi Flick

Raphinha ha emergit com una figura clau al Barça sota la direcció de Hansi Flick. El seu rendiment en la present temporada 2024-2025 està sent excel·lent, i ja acumula 24 gols i 15 assistències en 35 partits. Aquesta contribució ha estat vital per a les aspiracions del FC Barcelona a LaLiga, la Champions League i la Copa del Rei, tres competicions en les quals els catalans encara tenen opcions.

Malgrat el destacat rendiment de Raphinha, Hansi Flick busca enfortir encara més la línia ofensiva de l'equip a base de grans fitxatges que il·lusionin l'afició. El seu objectiu és afegir més profunditat i versatilitat a l'atac català. Per a això s'han considerat diversos noms en el mercat de fitxatges, alguns d'ells molt desitjats per l'afició culé des de fa mesos.

Opcions per reforçar l'atac del Barça

Entre els jugadors que han estat vinculats amb el Barça es troben Marcus Rashford, Rafael Leao, Nico Williams i Leroy Sané. Cadascun d'ells aportaria qualitats úniques a l'esquema ofensiu de Hansi Flick. No obstant això, el més recent a unir-se a aquesta llista és un compatriota de Raphinha: Matheus Cunha.

Matheus Cunha, davanter brasiler de 25 anys, milita actualment al Wolverhampton Wanderers de la Premier League. El seu rendiment ha cridat l'atenció de diversos clubs europeus i el Barça és un d'ells: ja suma 12 gols i 4 assistències en només 25 partits. Això sí, recentment ha renovat fins al 2029, cosa que complica la seva sortida dels Wolves.

Malgrat l'extensió contractual, l'interès del Barça en Matheus Cunha és una realitat. La seva versatilitat li permet desenvolupar-se en diverses posicions ofensives, incloent la banda dreta, posició que comparteix amb Raphinha. Cunha i el '11' culé mantenen una bona relació després de coincidir en la Selecció diverses vegades.

Raphinha accepta l'arribada de Matheus Cunha

La possible arribada de Matheus Cunha al Barça implicaria una competència directa per a Raphinha. Tots dos jugadors poden ocupar la mateixa demarcació al camp, cosa que podria traduir-se en una rotació més equilibrada i una distribució de minuts molt més pensada per evitar lesions.

Sens dubte, l'arribada de Matheus Cunha seria beneficiosa per a l'equip. La presència de dos talents d'alt nivell en la mateixa posició oferiria a Hansi Flick més opcions tàctiques. També la possibilitat de mantenir un alt rendiment ofensiu durant tota la temporada.

El Barça, sota la direcció de Hansi Flick, continua explorant opcions per enfortir el seu atac. Encara que Raphinha ha demostrat ser una peça fonamental, la possible incorporació de Matheus Cunha aportaria una major profunditat i versatilitat a l'equip. Aquesta situació planteja un escenari de competència saludable que podria elevar encara més el nivell del FC Barcelona en les competicions vinents.