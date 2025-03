Eric García, dues ofertes i molts dubtes: el seu nou equip serà sí o sí rival del Barça

La trajectòria de Eric García al Barça ha estat marcada per alts i baixos des de l'arribada de Hansi Flick a la banqueta culé. Al principi de la temporada, les nombroses baixes li van brindar l'oportunitat de tenir cert protagonisme. Ara bé, encara que va mostrar destells de qualitat, també va cometre errors que van afectar la seva regularitat en l'equip titular.

Eric García va anar perdent a poc a poc el seu lloc en l'onze i ha acabat per ser suplent de manera habitual. De fet, durant el mercat d'hivern la seva presència va caure tant que va estar molt a prop de sortir traspassat al Girona. Els de Míchel van oferir 10 milions d'euros al Barça per tancar el seu traspàs i totes les parts involucrades semblaven estar d'acord.

No obstant això, una destacada actuació d'Eric García en el partit de Champions League contra el Porto va portar Hansi Flick a reconsiderar la seva sortida, bloquejant així el seu traspàs al Girona. El tècnic alemany va decidir que el defensa nascut a Martorell podia ser útil per als seus plans i va frenar la seva sortida. Això sí, aquest estiu tot pot canviar, ja que el protagonisme d'Eric continua sent reduït i té dues ofertes damunt la taula molt temptadores.

Eric García seguirà a LaLiga

Malgrat la intenció de Hansi Flick de retenir-lo, Eric García no ha aconseguit afiançar-se com a titular indiscutible al Barça. El seu protagonisme ha estat intermitent, cosa que ha portat a especulacions sobre el seu futur.

Com hem dit, el Girona està realment interessat a fer-se amb Eric García i ho tornarà a intentar aquest estiu. Però a més, la Real Sociedad també s'ha sumat a la pugna. Imanol Alguacil veu en ell una opció ideal per reforçar la seva defensa i el seu centre del camp.

Amb ofertes concretes del Girona i la Real Sociedad, la seva sortida del club sembla imminent i ambdós equips, rivals del Barça a LaLiga, busquen reforçar la seva plantilla amb els seus serveis.

Eric García es despedeix del Barça

La decisió d'Eric García sobre el seu pròxim destí serà crucial per a la seva carrera. Mentre el Barça enfronta la possibilitat de perdre un jugador amb potencial, Girona i Real Sociedad es perfilen com els seus possibles nous llars.

Ambdós clubs, amb aspiracions europees, veuen en Eric García una peça que podria marcar la diferència en la seva lluita per objectius més ambiciosos. El futur del jove central, ja sigui a Montilivi o a Anoeta, està per definir-se, però el seu nou equip serà, sens dubte, un rival del FC Barcelona a LaLiga.