Adéu Barça, el Liverpool es fica en la pugna i salva Héctor Fort: 40 milions o més

Héctor Fort està vivint una temporada complicada al FC Barcelona. El jove lateral dret va debutar amb bones sensacions la temporada passada, cosa que feia presagiar que aquest any seria el de la seva consagració. No obstant això, amb més de mitja temporada superada, el '32' només ha acumulat 408 minuts, cosa que posa en dubte el seu futur immediat al club català.

El baix protagonisme d'Héctor Fort en la primera part de la temporada és un reflex de la manca d'oportunitats que ha tingut amb Hansi Flick. Tot i el seu talent i les seves bones actuacions quan ha jugat, el defensa no ha pogut guanyar-se un lloc fix a l'equip. Això l'ha col·locat en una situació incòmoda, però el Liverpool ha aparegut per sorpresa per donar-li un cop de mà.

Els plans del Barça per a la propera temporada

El principal problema d'Héctor Fort no només rau en la seva limitada participació, sinó en els plans del Barça per a la propera temporada. Hansi Flick ha sol·licitat l'arribada d'un nou lateral dret que competeixi i doni descans a Koundé. Això col·loca el canterà culer en una situació delicada, ja que tot fa indicar que haurà de marxar a la recerca de noves oportunitats.

El Barça ja ha començat a sondejar el mercat a la recerca de reforços per al costat dret de la defensa. Diversos noms han sonat en les últimes setmanes: Marc Pubill de l'Almeria, Vanderson del Mònaco, i Wesley del Flamengo. No obstant això, el favorit per ocupar aquesta posició és un altre.

Jeremie Frimpong, lateral dret del Bayer Leverkusen, té enamorat Hansi Flick i apunta a ser el botxí d'Héctor Fort. Frimpong ha destacat per la seva rapidesa, capacitat defensiva i habilitat per incorporar-se a l'atac, cosa que el converteix en una opció ideal per al Barça.

La competència amb el Liverpool per Jeremie Frimpong

No obstant això, el fitxatge de Jeremie Frimpong no serà fàcil per al Barça. Segons 'Sky Sports', el Liverpool ha identificat el defensor neerlandès com el reemplaçament ideal d'Alexander-Arnold, qui es perfila per abandonar el club anglès rumb al Real Madrid.

D'aquesta manera, el Liverpool ja estaria treballant per trobar la manera de fer front al pagament del preu de Jeremie Frimpong. Una xifra que s'espera que rondi els 40 milions d'euros. Aquesta competència pel lateral dret allunya Frimpong del Barça, encara que permetrà seguir un any més a Héctor Fort.

El futur d'Héctor Fort

Amb el fitxatge de Jeremie Frimpong pràcticament descartat, Héctor Fort podria tenir l'oportunitat de quedar-se un any més al Barça.

Encara que l'arribada d'un reforç per a la banda dreta sembla una prioritat, Héctor Fort encara té la possibilitat de demostrar la seva vàlua per convèncer Hansi Flick. El futur del jove català dependrà de com es resolguin les negociacions en els propers mesos, però la seva oportunitat de seguir al Barça no està completament descartada.