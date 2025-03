Deco aprofita el Barça-Osasuna per negociar el seu fitxatge: 'A Koundé li va fer...'

Aquesta nit té lloc el partit esperat entre el FC Barcelona i Osasuna corresponent a la jornada 27, que havia estat ajornat per la mort sobtada del doctor Carles Miñarro. Els dos equips arriben amb l'aigua al coll, ja que el partit ha quedat encaixat en un calendari ja de per si molt atapeït.

Al costat culé, per exemple, Ronald Araújo ha entrat a la convocatòria de miracle, mentre que Raphinha s'ha quedat fora després de tornar ahir de l'aturada internacional. Això sí, l'onze del Barça és un equip de màximes garanties. Al costat visitant, Boyomo també ha hagut de fer tota una odissea per arribar a temps a l'estadi.

No obstant això, més enllà del que passi al terreny de joc, el principal protagonista de la nit serà Deco. El director esportiu del Barça té una missió crucial de cara a la pròxima temporada, i avui podria fer un gran pas per assolir-la. I és que, com és sabut, Hansi Flick ha sol·licitat un extrem capaç de jugar per la banda esquerra per suplir Raphinha.

Deco troba or a l'Osasuna

Deco porta mesos pentinant el mercat a la recerca del candidat ideal. Sembla que aquesta nit, al Barça-Osasuna, podria negociar el seu traspàs. El nom sobre la taula és el de Bryan Zaragoza.

El petit i hàbil extrem del Bayern, cedit a Osasuna, està mostrant un rendiment impressionant i no sembla tenir moltes ganes de tornar a Alemanya. Deco ja el tenia al seu radar abans del seu sorprenent fitxatge pel club alemany, procedent del Granada, i ara podria intentar-ho de nou. No obstant això, el director esportiu no podrà observar-lo de prop al camp, ja que Bryan Zaragoza està lesionat i no podrà disputar el partit.

Bryan Zaragoza ja ha demostrat nivell suficient per al Barça

Deco no necessita veure Bryan Zaragoza en acció aquesta nit, ja que el coneix perfectament, igual que Koundé. I és que, quan Bryan jugava al Granada, va deixar una empremta inesborrable en els culés. Al partit de la primera volta entre Granada i Barça de la temporada passada, Zaragoza li va fer passar una mala estona a Koundé, deixant el lateral francès KO jugada rere jugada.

El petit extrem va anotar un doblet i va demostrar una velocitat i habilitat que van fer mal a la defensa blaugrana. Aquest rendiment tan destacat davant el FC Barcelona sembla haver quedat gravat a la memòria de Deco, qui ara veu en Bryan Zaragoza el recanvi ideal per a la banda. L'habilitat de l'extrem, la seva capacitat per desbordar i la seva velocitat el converteixen en un jugador amb un enorme potencial.

A més, el fet que la seva situació actual a Osasuna sigui temporal podria fer que Deco tingui una via més accessible per tancar el seu fitxatge. Especialment si el Bayern no té previst seguir amb ell a llarg termini.

Amb la negociació de Bryan Zaragoza com a objectiu, Deco haurà d'aprofitar qualsevol oportunitat per acostar-se al seu fitxatge. El partit d'aquesta nit contra Osasuna podria ser clau per fer aquest primer pas. Veurem si finalment Bryan Zaragoza es converteix en l'escollit per Deco per cobrir la demanda principal de Hansi Flick.