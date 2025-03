Reunió confirmada, Deco vol treure-li a Florentino Pérez: tots els detalls

Florentino Pérez està intentant esmenar els errors del passat i s'ha llançat amb tot a per les ofertes de mercat. Tot i que el Real Madrid no està en un mal moment com a tal, els merengues aspiren a més. Hi ha hagut diversos moments de la temporada en què als de la capital els haurien anat bé alguns reforços.

Paral·lelament, el Barça ha fet tot el que estava a les seves mans per tornar al més alt del futbol europeu, una missió que, a priori, era complicada. Per sort per als de la Ciutat Comtal, el fitxatge de Flick va ser tot un encert i l'afició ha tornat a confiar. Ara, un moviment de Deco ha desconcertat els culers i ha preocupat als del Real Madrid.

Deco i els seus moviments

Deco ha estat una de les persones que ha estat més assenyalades a causa de les gestions que ha fet aquests últims anys. Durant el passat mercat de fitxatges, el director esportiu no es va moure pràcticament gens. Els aficionats no estaven contents amb els seus actes, però després es va saber que tampoc podia fer gaire més.

El Barça, encara que el president havia afirmat que estava en un bon moment, no es podia permetre una gran incorporació. Això ha portat a Hansi Flick a haver de seguir amb el projecte de Xavi Hernández i ha confiat en els joves canterans. L'alemany ha sabut adaptar-se a la perfecció al joc del conjunt català i ara és un dels favorits de la Champions League.

Alhora, al Real Madrid li ha costat més aixecar el cap i li hauria anat bé algun que altre reforç. Fa uns dies, Fabrizio Romano va confirmar que Florentino Pérez estava a prop d'incorporar un gran efectiu. Poc després, es va filtrar la notícia que Deco també s'havia mogut pel mateix crack i que s'havia reunit amb el seu representant.

Trent Alexander-Arnold, l'objectiu d'ambdós clubs

Trent Alexander-Arnold s'ha convertit en un dels millors laterals de l'actualitat i diversos conjunts volen fitxar-lo. A més, se sap que el defensor no renovarà amb el Liverpool i quedarà lliure aquest mateix estiu. Segons diverses fonts, Florentino Pérez ja ho té pràcticament tancat, però Deco s'ha entremès.

Deco s'ha reunit amb el germà i agent de Trent Alexander-Arnold per veure si hi ha possibilitats d'incorporar-lo. Això és poc probable, a més de perquè Florentino Pérez ho té molt avançat, perquè Jules Koundé està en un gran moment. Durant els pròxims mesos sabrem en quin equip acaba l'anglès.