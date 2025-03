Anuncien la traïció de Florentino: ja s'ha reunit amb el successor de Carlo Ancelotti

La situació de Carlo Ancelotti en el Reial Madrid està sent un dels temes més comentats aquesta temporada. Al marge del que ha aconseguit, la falta de consistència en alguns moments i la pressió per obtenir resultats ha generat dubtes sobre el seu futur més proper. Aquest punt d'inflexió ha portat a molts a pensar que ha arribat el moment que Ancelotti faci un pas al costat i deixi espai a un nou projecte.

Tanmateix, Carlo Ancelotti, sempre sincer i directe, ha declarat en diverses ocasions que no se n'anirà del club per voluntat pròpia. Sap que no hi ha cap club al món com el Reial Madrid, així que haurà de ser Florentino Pérez qui posi punt final a la seva etapa al Bernabéu.

Carlo Ancelotti ha portat el Reial Madrid a conquerir títols importants, però la falta d'equilibri ha mostrat alts i baixos que podrien fer que es considerin altres opcions per al futur. De fet, segons sembla, Florentino Pérez ja ha tingut una primera presa de contacte amb el que podria ser el seu successor.

La reunió de Florentino Pérez confirma els rumors

Enmig d'aquestes especulacions, Ramón Álvarez de Mon ha revelat una notícia important. Segons el periodista, Florentino Pérez i Xabi Alonso ja han tingut una conversa sobre el seu futur en el Reial Madrid.

Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, ha estat una de les figures més esmentades com a possible successor de Carlo Ancelotti. La reunió entre Florentino Pérez i el mític centrecampista hauria tingut lloc en les hores prèvies al derbi, cosa que ha generat més incertesa sobre la situació d'Ancelotti.

🚨CONTACTO RECIENTE ENTRE XABI ALONSO Y FLORENTINO. LOS PLANES DEL REAL MADRID

La possible arribada de Xabi Alonso al Reial Madrid

Xabi Alonso, que va ser una peça clau en el Madrid durant la seva etapa com a jugador, ha demostrat la seva capacitat com a entrenador a Alemanya. Amb el Bayer Leverkusen ha aconseguit grans resultats i ha rebut elogis pel seu estil de joc i la seva capacitat de gestió.

La reunió amb Florentino Pérez sembla indicar que el Reial Madrid està avaluant seriosament l'opció de portar-lo de tornada, aquesta vegada com a entrenador. Xabi Alonso té la confiança de molts seguidors del club i és vist com un entrenador jove amb un gran futur. La seva experiència com a jugador i la seva capacitat per liderar a la banqueta el col·loquen com el favorit per prendre les regnes del Reial Madrid.

El futur de Carlo Ancelotti està en l'aire?

Amb els rumors sobre el futur de Carlo Ancelotti, tot sembla indicar que el club està preparat per prendre decisions importants en els pròxims mesos.

Mentrestant, Carlo Ancelotti segueix centrat en el dia a dia i en els objectius immediats. Tanmateix, la possibilitat d'un canvi a la banqueta del Reial Madrid sembla cada cop més propera. Les pròximes setmanes seran clau per determinar el futur del club i del seu entrenador.