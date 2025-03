Luis Enrique utilitza Dembélé per pescar al Barça: 'La foto és un missatge per a...'

Luis Enrique ha aconseguit construir una gran plantilla al PSG, consolidant-se com el líder absolut del vestidor. Des de la sortida de Kylian Mbappé, l'asturià ha donat un gir radical a la planificació esportiva del club parisenc. Joao Neves, Vitinha, Barcola i Willian Pacho s'han convertit en nous referents de l'equip, demostrant que el projecte de Luis Enrique es basa en la cohesió grupal.

Luis Enrique dona una nova vida a Dembélé

Malgrat aquest enfocament col·lectiu, Luis Enrique continua comptant amb jugadors clau en atac, com Dembélé, que no és el mateix jugador que va deixar el FC Barcelona. Ha millorat considerablement en el seu joc, sent fonamental en l'ofensiva del PSG. En la temporada actual, ha anotat 30 gols i ha donat un total de 6 assistències, la qual cosa ha deixat els seguidors parisencs molt satisfets amb el seu alt rendiment.

Luis Enrique confia cegament en Dembélé. Sap que pot comptar amb ell per a qualsevol tipus de situació. Això fa que no sigui tan sorprenent pensar que el tècnic asturià podria haver influït en l'última publicació de Dembélé a les seves xarxes socials.

La foto de Dembélé, un avís per al Barça

En la mencionada publicació, Dembélé va compartir una imatge amb Gavi, la qual cosa ràpidament va desfermar rumors. Alguns apunten que la relació entre ambdós jugadors podria tenir un rerefons relacionat amb el PSG. Mentre que Dembélé continua sent una peça clau al PSG, Gavi no està gaudint de tants minuts al Barça, la qual cosa ha aixecat les alarmes entre els aficionats culers.

Aquest panorama ha alimentat els rumors que Luis Enrique estaria interessat a fitxar Gavi. El migcampista del Barça no està jugant tant com en temporades anteriors, la qual cosa ha obert la porta a possibles moviments. I, en aquest sentit, el PSG s'ha posicionat com el gran favorit per fer-se amb els seus serveis, mentre altres com el Chelsea esperen els esdeveniments.

Gavi ha estat un jugador important per al Barça, però el seu rol ha canviat després de la greu lesió que va patir la temporada passada durant un partit amb la Selecció Espanyola. La competència al centre del camp del Barça és ferotge i el canterà s'ha vist relegat a un segon pla. Aquest escenari ha fet que el PSG observi de prop la seva situació, ja que Luis Enrique és molt conscient del nivell del sevillà i estaria encantat de poder comptar amb ell.