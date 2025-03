Ni Rafael Leao ni Nico Williams, Deco vol l'ovella negra de Koeman: 'Torna al Barça'

Deco és l'encarregat de veure quins fitxatges podrien afavorir el FC Barcelona i d'estudiar la viabilitat de cadascun d'ells. Malgrat els problemes que hi ha hagut al club, el portuguès ha aconseguit que continuïn arribant reforços de qualitat. La incorporació de Dani Olmo és tot un exemple; una operació que no s'hauria pogut fer fa un parell d'anys.

El Barça ha sabut recuperar-se de tots els sots que ha tingut en el camí i ara veu la llum al final del túnel. Gràcies a les bones maniobres de la directiva, Deco ha començat a veure quines opcions de mercat té per a l'any vinent. Encara que Rafael Leao i Nico Williams han cridat la seva atenció, Deco s'ha fixat en un extrem que en el seu dia va ser descartat per Koeman.

L'opció viable de Deco

Deco ha jugat un paper fonamental en la construcció del nou projecte esportiu culer. Joan Laporta va apostar per ell el 2023 i des de llavors no ha parat de treballar per aconseguir recuperar econòmicament el Barça. De fet, la seva presència ha estat clau per tancar grans contractes com el de Nike, que aportarà molts diners al club per a l'arribada de nous fitxatges.

Amb aquests diners, Deco vol fer un gran fitxatge. Nico Williams, per exemple, amb un valor de 60 milions, encaixa en el pla del FC Barcelona, però no és l'únic. D'altra banda, Rafael Leao també agrada molt a Laporta i podria sortir per 70-80 milions, però la realitat és que el preu de tots dos és massa elevat.

Per sort, en les últimes hores Deco s'ha interessat per un ex del FC Barcelona al qual Koeman va descartar en el seu dia i que és molt més assequible. Estem parlant de Francisco Trincao, l'extrem portuguès que li va costar gairebé 31 milions al Barça el 2020. Koeman no va comptar amb ell i finalment va acabar marxant després d'encadenar una cessió a la Premier League i una altra a la Primeira Liga.

Francisco Trincao, la sorpresa de Deco per al Barça

Encara que Francisco Trincao va marxar del Barça per culpa del seu mal rendiment, aquest any està triomfant amb l'Sporting de Portugal. El descart de Koeman ha marcat 9 gols i ha donat 15 assistències, motiu que l'ha portat a ser una opció real per reforçar la plantilla culer. Deco ja està treballant en el seu possible retorn.

El Barça té una opció de recompra per Francisco Trincao de 25 milions, que serà vàlida fins al 2026. L'extrem tan sols va jugar 1.311 minuts en el conjunt català anotant 3 gols i repartint 2 assistències. Ara bé, la realitat és que el seu rendiment ha fet un salt de nivell i podria ser l'opció sorpresa de Deco, molt més assequible que Nico Williams i Leao.