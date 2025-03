L'última hora de Florian Wirtz causa impacte al Barça: Ningú s'ho esperava

Florian Wirtz, als seus 21 anys, s'ha consolidat com un dels jugadors més destacats del Bayer Leverkusen i del món. La temporada passada, les seves actuacions van ser fonamentals perquè els de Xabi Alonso es proclamessin campions de la Bundesliga i arribessin a la final de l'Europa League. Amb 18 gols i 20 assistències, Wirtz va demostrar la seva capacitat per influir en el joc més enllà dels números.

El Barça es planteja seriosament el fitxatge de Florian Wirtz

Amb aquest rendiment, no és sorprenent que el Barça s'hagi plantejat seriosament el seu fitxatge per a la pròxima temporada. El club català fa temps que segueix de prop Wirtz, qui té totes les qualitats per encaixar en l'esquema de Hansi Flick. A més, la davallada de forma del Leverkusen en la temporada 2024/2025 ha fet que Wirtz comenci a plantejar-se la seva sortida seriosament.

El Barça, amb Hansi Flick al comandament, somia amb fitxar Wirtz, però no és l'únic club interessat. Grans equips com el Real Madrid, el Manchester City i el Bayern Munic també segueixen el jugador amb atenció. La competència pel seu fitxatge serà ferotge, la qual cosa podria complicar les negociacions per al FC Barcelona.

El preu de Florian Wirtz deixa amb la boca oberta a Deco i Laporta

En les últimes hores ha sorgit una informació des d'Alemanya que podria canviar-ho tot. El Leverkusen ha confirmat que no deixarà sortir Wirtz per menys de 120 o 130 milions d'euros, una xifra que posa en perill el seu fitxatge pel Barça. Aquesta quantitat és un obstacle considerable per als catalans, que travessen una situació econòmica delicada i que necessiten prioritzar altres inversions.

Encara que el Barça ha mostrat interès en el mitjapunta, sembla complicat que pugui afrontar una operació d'aquest calibre a curt termini. Per la seva banda, el Manchester City, amb el seu poder econòmic gairebé il·limitat, podria ser un dels clubs amb més possibilitats de fitxar Wirtz. A més, el City té la necessitat de renovar urgentment la seva plantilla, cosa que el col·loca en una posició favorable per dur a terme una operació d'aquest tipus.

Per si no fos prou, la medul·lar culer és la zona més i millor poblada i de més qualitat de la plantilla. Per tant, sembla complicat que arribi algun reforç per a la posició de mitjapunta si no hi ha sortides. Veurem què succeeix aquest estiu, però amb la taxació de Florian Wirtz només la venda de Frenkie de Jong, Dani Olmo, Pedri o Gavi podria canviar les coses.