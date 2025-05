Reunió confirmada al Barça: Deco té 3 assumptes pendents, Flick dona la seva opinió

Deco ha jugat un paper decisiu i crucial en la reeixida temporada de l'equip. Tal com va confirmar Laporta fa uns dies, Deco va ser el responsable directe del fitxatge de Flick, la qual cosa ha resultat ser un encert total. I ara, el director esportiu culé ha programat una reunió decisiva amb el tècnic alemany per millorar encara més la competitivitat d'aquesta plantilla.

Aquesta trobada tindrà lloc durant aquesta mateixa setmana. Deco i Flick seran els encarregats de definir els objectius del Barça per a aquest mercat de fitxatges, i ho faran valorant reforçar tres demarcacions. En concret, ambdós debatran què fer amb el lloc de l'ariet, la porteria i els laterals.

Reunió clau entre Deco i Flick per definir el futur de la plantilla

Encara que LaLiga encara no ha acabat i falta per disputar-se l'últim partit, el Barça ja ha donat per acabada la present temporada. Aquesta setmana tindrà lloc la reunió entre Deco i Flick per anar donant forma al que serà la plantilla de la pròxima campanya. I, com ja hem dit, la porteria, els laterals i el lloc de '9' seran temes a tractar.

El Barça acudirà al mercat de fitxatges per reforçar certes posicions que es consideren indispensables. Seran fitxatges condicionats a l'economia del club, que encara travessa un moment delicat. En funció de les sortides i el marge salarial que es pugui alliberar, Deco i Flick acabaran realitzant les incorporacions que valorin durant la reunió d'aquesta setmana.

Les noves incorporacions

La màxima prioritat de Deco i Flick és trobar un substitut de garanties per a Lewandowski. Ferran Torres ha rendit a gran nivell quan ha hagut de jugar, però el Barça busca un davanter centre top. Gyökeres, per exemple, està sonant amb força en les últimes hores.

En referència al tema de la porteria, la incògnita al voltant de Szczesny i els dubtes generats per Ter Stegen poden provocar el fitxatge d'un nou porter. En aquest sentit, Deco té a Joan García com a favorit, encara que també sona amb força Lucas Chevalier, del Lille. Flick, per la seva banda, també posarà damunt la taula el nom de Bart Verbruggen, del Brighton.

La situació de tots dos laterals també serà revisada, ja que Koundé i Balde no tenen rival ara mateix. Gerard Martín i Héctor Fort estan a anys llum, així que Flick ha demanat explícitament reforçar ambdós costats de la defensa. Per fer-ho, Deco ha presentat els noms de Marc Pubill o Mingueza.

Sigui com sigui, és evident que la trobada que tindrà lloc aquesta mateixa setmana entre Deco i Flick aclarirà els plans del club català per a la pròxima temporada.