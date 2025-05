Ni Haaland ni Salah, Deco vendrà Fermín i fitxarà el millor '9' de la Premier League

Deco ha identificat l'únic lunar en la planificació esportiva del Barça: necessita un recanvi urgent per a Robert Lewandowski. El davanter polonès, malgrat mantenir un bon nivell de cara a porteria, s'acosta al final de la seva carrera esportiva. I a la plantilla culé no hi ha un relleu natural que pugui assumir el seu paper com a ariet titular.

Aquest curs, Ferran Torres ha estat l'encarregat d'ocupar aquesta posició quan Lewandowski no ha pogut jugar. Però Hansi Flick i Deco coincideixen que això no és suficient. Per competir per tots els títols, el Barça ha de comptar amb un fons d'armari més ampli i eficaç.

Deco té un pla per reforçar l'atac culé

Després de la inoportuna apendicitis soferta per Ferran Torres ha quedat clar que el Barça necessita més opcions en atac. Deco ja treballa per resoldre aquesta carència. Tanmateix, per fitxar un davanter top, és imprescindible fer espai a la plantilla.

En aquest sentit, Fermín López, jove migcampista amb molt futur, és al centre dels rumors. En les últimes setmanes, els comentaris sobre la seva sortida del FC Barcelona s'han multiplicat. Aràbia Saudita va llançar una oferta que doblava el seu salari, però aquesta no és l'única proposta que ha rebut.

Fermín López, clau en un intercanvi històric

No només Aràbia Saudita ha mostrat interès en Fermín López. L'Atlètic de Madrid també ha sonat com a possible destí per al jugador. Però ara, segons Carpetas Blaugranas, el Barça podria incloure Fermín en l'operació per fitxar el millor '9' de la Premier.

L'objectiu de Deco és Alexander Isak, davanter del Newcastle que ha brillat a Anglaterra. No obstant això, el club anglès demana una quantitat molt alta pel suec. Per això, vendre Fermín López es torna clau per equilibrar les finances i fer viable el fitxatge.

Les xifres d'Alexander Isak i el seu encaix al Barça

El Newcastle valora Alexander Isak en al voltant de 120 milions d'euros. Una xifra que el Barça no pot assumir sense fer moviments de sortida com el de Fermín. L'arribada d'Isak suposaria un salt de qualitat a la davantera catalana.

Alexander Isak és un davanter jove, ràpid i amb gol, que encaixaria bé al Camp Nou. A més, podria oferir alternatives tàctiques a Hansi Flick i donar descans al polonès. El seu fitxatge suposa una aposta ambiciosa per mantenir el Barça competitiu a Europa.