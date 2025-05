Nico Williams i el Barça estan destinats a entendre's, segons ha pogut saber ‘e-Notícies’. Joan Laporta és qui ha pres la decisió definitiva, que passa per tancar l'arribada de Nico Williams durant aquest mercat de fitxatges d'estiu.

El Barça busca un porter, però també vol un extrem que doni descans a Raphinha i l'escollit ha estat Nico Williams. L'extrem de l'Athletic Club ja va estar molt a prop del Barça durant l'Eurocopa, però el seu fitxatge no es va poder concretar. Tot i que Nico Williams no va arribar, Joan Laporta ha seguit mantenint contacte amb un Nico Williams que fitxarà pel Barça de Flick aquest mateix estiu.

Mercat de fitxatges: Nico Williams i Joan Laporta es veuen les cares, el Barça ho diu

Laporta vol estrenar el Camp Nou per tot el que és alt i somia amb fer-ho presentant a Nico Williams, que faria una dupla letal amb Lamine Yamal, un dels seus millors amics. Hansi Flick ha demanat que el Barça acudeixi al mercat de fitxatges per fitxar un atacant i Joan Laporta complirà fitxant a Nico Williams.

El Barça sap que, per fitxar el petit dels Williams, només hi ha una via possible: pagar íntegrament la clàusula del jugador navarrès. El Barça encara no té FairPlay, però el tindrà una vegada vengui els seients VIP del nou Camp Nou, ja apalabrats.

Amb els diners d'aquesta part, el Barça i sobretot Joan Laporta aniran amb tot a per Nico Williams, que ja s'ha vist amb el president a Barcelona. Segons pot avançar ‘e-Notícies’, Nico Williams i Joan Laporta es van veure les cares fa algunes setmanes i van segellar un principi d'acord verbal.

El mercat de fitxatges, molt calent: nou fitxatge del Barça, confirmat

Nico Williams vol fitxar pel Barça i està disposat a tot per venir, però sap que el Barça ha de complir diverses promeses perquè el fitxatge sigui una realitat. Nico Williams, això sí, no vol esperar fins a finals d'estiu: vol ser el gran fitxatge del Barça.

Joan Laporta, per la seva banda, ja s'ha compromès i fonts del Barça asseguren que, definitivament, Nico Williams és el jugador que vol el club per competir amb el brasiler Raphinha.

El nom de Nico Williams torna a ser protagonista als despatxos de mitja Europa. L'extrem de l'Athletic Club ha quallat una temporada brillant i la seva sortida aquest estiu és pràcticament inevitable: ve al Barça.