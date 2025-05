De costar 90 milions fa alguns mesos a fitxar gratis pel Barça gràcies a l'ajuda directa del francès Jules Koundé: així s'ha tancat l'últim fitxatge culer. El Barça necessita gol i ha quedat demostrat en aquestes últimes jornades de LaLiga EA Sports: el bloc de Joan Laporta és campió, però necessita un nou davanter centre golejador. El Barça no s'ha volgut esperar més i ja ha tancat un fitxatge descomunal gràcies a l'ajuda, més aviat indirecta, del defensa francès del FC Barcelona Jules Koundé.

El Barça té urgències i Joan Laporta, que inicialment no ho considerava imprescindible, ara creu que serà vital acudir al mercat de fitxatges i, a més, que s'haurà de fer amb urgència. El Barça està travessant una petita crisi existencial i Joan Laporta considera que la clau arribarà gratis i gràcies a Jules Koundé. Jules Koundé s'ha bolcat perquè Flick compti amb un fitxatge estrella.

Després de la derrota (2-3) contra el Villarreal, les alarmes s'han activat al Barça, especialment perquè s'acosta el mercat de fitxatges i el pressupost és més que limitat. El Barça posarà el focus en la inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor, però també confirma un fitxatge tancat gràcies a Jules Koundé, que continua lesionat. L'equip de Hansi Flick necessita gol i ha trobat la solució: tanca el fitxatge d'un davanter centre que va arribar a costar 90M€, amic de Koundé i que serà culer.

Oficial, de costar 90M a fitxar gratis pel Barça: 'Arriba gràcies a Jules Koundé...'

El Barça va tornar a deixar escapar la victòria contra el Villarreal i el duel contra el conjunt groguet va evidenciar que l'equip de Flick necessita noves peces ofensives. Robert Lewandowski ha perdut xispa i el Barça ja no és capaç de trobar tanta fluïdesa a dalt. L'anàlisi de Flick coincideix amb el d'un Joan Laporta que s'ha decidit i que té clar que toca fitxar: ve gràcies Koundé, de costar 90M€ a venir gratis.

El Barça no tenia previst acudir al mercat de fitxatges, però la falta de gol alarmant ha obligat a Laporta a activar un pla en el qual ha estat clau Koundé. El Barça confirma l'operació sorpresa i inesperada: ve gràcies a Jules Koundé i ho farà gratis després de ser un dels 'killers' més buscats fa alguns mesos.

El Barça tanca un nou fitxatge gràcies a Jules Koundé

El Barça té urgències i Laporta ha pres una decisió tan dràstica com inesperada: el club culer acudirà al mercat de fitxatges per fitxar el millor amic de Jules Koundé. Internacional amb França, va arribar a costar 90 milions d'euros i ara vindrà gratis al Barça per ser el nou davanter centre titular: el fitxatge del club culer està confirmat. El Barça no tenia previst fitxar, però els últims resultats a LaLiga EA Sports han provocat que Joan Laporta 'tiri la casa per la finestra'.

El Barça portava setmanes estudiant el mercat de fitxatges, però fonts culers van confirmar a 'e-Notícies' que "no es fitxaria cap davanter centre durant l'estiu". Després de la derrota contra el Villarreal, el Barça ha canviat d'opinió, en part gràcies a l'ajuda de Koundé. El Barça estudiava el mercat de fitxatges, però en aquestes últimes hores ha aparegut una bestial oportunitat de mercat: va costar 90 milions i arribaria regalat al Barça, està més que confirmat.

Quin davanter fitxarà pel Barça gràcies a Koundé? Doncs el Barça ha tancat el fitxatge de Randal Kolo Muani, davanter francès del PSG que va costar 90 milions d'euros. Muani no entra en els plans de Luis Enrique i el PSG està disposat a regalar-lo per alliberar la seva alta fitxa, que es rebaixaria per entrar en la massa salarial culer.