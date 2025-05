Dia de comiats al Barça: 2 titulars són en venda, Flick els deixa dir adeu

El FC Barcelona afronta els dos últims partits de LaLiga amb alegria i confiança després dels èxits recents. Els de Flick venen de proclamar-se campions del campionat nacional fa menys de cinc dies al camp de l'etern rival. I avui, davant el Villarreal, toca acomiadar-se de Montjuïc i, possiblement, de diversos jugadors.

El feu culé viu el seu últim partit de la temporada i l'afició no ha defraudat. Molt bona entrada per a un duel en què no hi ha res en joc més enllà d'acomiadar l'equip després del seu magnífic rendiment. Un dia que Flick ha aprofitat per presentar un onze inicial competitiu, però amb espai per a dos pesos pesants que podrien estar jugant els seus últims minuts com a locals.

Jornada especial a Montjuïc

Al minut 3, just començar, els de Marcelino s'han avançat després d'una bonica jugada col·lectiva culminada per Ayoze. Una clara demostració que els visitants, que es juguen la classificació per a la Champions League, no han vingut de passeig. Mentrestant, els de Flick semblen estar pensant ja en la pròxima temporada: s'ho han guanyat.

Ara bé, abans d'anar-se'n de vacances toca el moment dels comiats. Sembla clar que Ansu Fati deixarà el club català aquest estiu, però Flick, de moment, no li ha donat entrada com a titular. Tanmateix, als que sí ha permès jugar, qui sap si perquè estan en venda, són Ter Stegen i Fermín López.

Ter Stegen i Fermín López, dos casos molt especials

El porter alemany, que ja ha encaixat un gol a la primera meitat, podria dir adeu al FC Barcelona aquest estiu. Davant Szczesny té la titularitat assegurada, però els rumors no menteixen i molt estan sonant els noms de Joan García o Chevalier. Si un dels dos arriba, Ter Stegen podria deixar el club català, ja que segurament seria suplent, i té ofertes d'Aràbia i Qatar.

D'altra banda, en les últimes setmanes molt està sonant el nom de Fermín López. El canterà culé, un dels suplents en els quals més confia Flick, no té com a prioritat sortir traspassat, però està rebent ofertes. Ja s'ha filtrat que Aràbia, per exemple, li dobla el salari, i el Manchester United també el té a la seva llista de futuribles.

Veurem si Ter Stegen o Fermín López deixen el Barça a l'estiu. El cas del porter és el que genera més dubtes, encara que els rumors que envolten el '16' tampoc es poden deixar passar. Avui, davant el Villarreal, ambdós podran acomiadar-se, per si de cas, de la parròquia culé.