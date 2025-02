Tot canvia amb el que el Barça ha descobert de Dean Huijsen: 'El seu fitxatge...'

Des de fa diversos mesos, el Barça ha estat seguint de prop a Dean Huijsen, el jove defensa central que milita a l'AFC Bournemouth de la Premier League. Als seus 19 anys, Huijsen ha captat l'atenció dels grans clubs europeus gràcies al seu destacat rendiment a Anglaterra.

Nascut a Ámsterdam el 2005, Huijsen es va traslladar a Màlaga als cinc anys, on va començar la seva formació futbolística al Costa Unida i posteriorment al Màlaga. El 2021, va ser fitxat per la Juventus de Torí, on va continuar el seu desenvolupament en les categories inferiors.

Durant la temporada 2023-2024, va tenir una breu cessió a l'AS Roma, on va disputar 13 partits de Serie A i va anotar dos gols. Al juliol de 2024, l'AFC Bournemouth va adquirir els seus serveis per una xifra propera als 15 milions d'euros. I, ara, Dean Huijsen ja és un dels millors defenses del món, cosa que ha provocat l'interès del Barça.

El nivell de Dean Huijsen és TOP

En la present temporada, Dean Huijsen ha estat una peça clau en la defensa del Bournemouth. Ha participat en 24 partits oficials, acumulant 1.780 minuts de joc i anotant 2 gols. La seva solidesa defensiva i capacitat per contribuir en l'atac l'han convertit en un dels defensors més prometedors del futbol mundial.

Considerat una de les promeses més brillants del futbol actual, Dean Huijsen seria un reforç significatiu per al Barça. La seva joventut, talent i experiència en lligues competitives el fan un candidat ideal per enfortir la defensa catalana. Deco té clar que, en cas d'una eventual sortida de Ronald Araújo, Huijsen hauria de ser l'escollit per ocupar el seu lloc.

Huijsen ha compartit el centre de la defensa amb Pau Cubarsí a la Selecció Espanyola Sub-21. Junts, han demostrat ser una parella defensiva sòlida i complementària, cosa que reforça la idea que la seva incorporació al Barça podria ser beneficiosa. Aquesta connexió prèvia facilitaria la seva adaptació i enteniment en l'esquema defensiu del conjunt català, però les seves últimes declaracions podrien canviar el seu futur.

Què ha passat amb Dean Huijsen?

A pesar de l'interès del Barça, la incorporació de Huijsen s'ha complicat a causa dels seus recents comentaris. En una entrevista amb Rodrigo Fáez, el jove defensa va expressar la seva gran admiració per figures emblemàtiques del Real Madrid, cosa que ha estat interpretada com un gest al club merengue. Aquestes declaracions han generat dubtes en la directiva culé sobre la viabilitat del seu fitxatge.

En concret, en ser preguntat pel futbolista perfecte, Dean Huijsen ho ha deixat molt clar. Escolliria la cama dreta i el xut de Sergio Ramos, però a més, també ha assenyalat que es quedaria amb el lideratge de Sergio Ramos, el seu joc aeri i la seva defensa. I, per culminar, ha triat els reflexos d'Íker Casillas: només s'ha quedat amb Messi per triar la seva cama esquerra: està clar que la seva preferència és el Real Madrid.