Promet ser millor que Nico Williams : Joan Laporta ho sap, paga 15M i ve al Barça

La direcció esportiva del Barça ja està treballant de cara a la pròxima temporada, reforçar la plantilla i fer-la més competitiva és l'objectiu. Hi ha diverses posicions clau a reforçar i la línia d'atac és una d'elles malgrat el gran rendiment que està oferint el trident titular. No només el trident compost per Lamine, Lewandowski i Raphinha estan ratllant a un altíssim nivell sinó també Ferran Torres quan li ha tocat sortir.

Tanmateix, el president Joan Laporta vol més i estan per la labor de fitxar algun atacant de nivell que completi la davantera. La temporada passada el culebró de Nico Williams va durar tot l'estiu però finalment el navarrès va optar per quedar-se una temporada més a l'Athletic. Laporta i Deco han valorat altres possibilitats i noms com el colombià del Liverpool, Luís Díaz o el lus Rafael Leao del Milan, fa temps que sonen.

El gran problema per a la directiva de Laporta és l'altíssim cost que ambdues operacions representen actualment, fora de l'abast de les possibilitats culers. El Barça sap bé que el mercat ofereix alternatives interessants per jugadors menys mediàtics i menys coneguts. En el passat, han apostat per jugadors com Pedri o Gavi convertint-se en grans estrelles del club i aquest és el camí a seguir.

Jesús Rodríguez, la joia de la pedrera bètica

Jesús Rodríguez és un jove extrem esquerrà de tan sols 19 anys, sent l'actual, la seva primera temporada en l'elit futbolística. Els canterans estan cobrant una importància cada vegada més significativa en el futbol espanyol i Jesús Rodríguez és un clar exemple en la plantilla bètica. El jove extrem va debutar amb el primer equip a l'octubre en partit de Copa, i des de llavors, s'ha convertit en un dels canterans fixos en les convocatòries de Pellegrini.

En total, acumula quatre titularitats en Lliga i s'ha assentat com un dels canterans més destacats. Els seus primers anys de formació van ser al Sevilla on ja destacava per la seva rapidesa, bon regat i olfacte golejador. Els del Nervión no van apostar per l'atacant i va ser el Betis que el va incorporar a les seves categories inferiors demostrant un altíssim nivell.

El Barça interessat en Jesús Rodríguez

Deco està atent a totes les possibilitats que el mercat pugui oferir per reforçar la línia atacant de l'equip. Estrelles com Luís Díaz o Rafael Leao continuen damunt la taula però l'altíssim cost d'aquestes operacions frenen a l'entitat blaugrana. A més, l'alt rendiment del trident actual no garanteix que poguessin ser titulars en cas que algun acabés arribant al Camp Nou.

Davant d'aquesta tessitura, el staff tècnic s'estaria plantejant fitxar un jugador de qualitat però menys mediàtic i que accepti un rol més secundari. En aquest sentit, la direcció esportiva culer estaria impressionada de les actuacions del jove extrem bètic Jesús Rodríguez que en el passat ja van intentar portar-lo per a La Masia. El bètic té una clàusula establerta en 15M Euros i el Barça podria apostar per un nou talent per polir i incorporar-lo el pròxim estiu.