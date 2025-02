Bomba de Joan Laporta! Torna al Barça per estrenar el Camp Nou: 'Ve el millor'

Les obres del nou Camp Nou ja han entrat en la fase final i, pel que sembla, tot indica que el futbol tornarà abans que acabi la present temporada. Aquest és l'objectiu de Joan Laporta, qui prepara una gran bombaz amb totes les lletres per estrenar el nou Camp Nou: el millor de tots els temps torna al Barça. Com ja vam explicar a 'e-Notícies', Joan Laporta vol estrenar el Camp Nou batent tots els rècords i, sobretot, recuperant els nivells de facturació d'abans de la pandèmia de 2020.

Joan Laporta sap que, per explotar al màxim el rendiment del Camp Nou, cal un fitxatge bomba i és justament el que està preparant. De fet, en aquestes últimes hores s'ha confirmat de forma extraoficial: el millor torna al Barça i no parlem de Neymar ni tampoc de joves promeses com Jamal Musiala. El Barça vol tornar a ser gran i sap que amb el Camp Nou tot serà més senzill: amb el trasllat a Montjuïc els ingressos del club culer han baixat molt.

El Barça vol començar amb bon peu aquesta nova era al Camp Nou i Joan Laporta sap que la millor manera de fer-ho és amb un gran fitxatge mediàtic. La idea de Joan Laporta està molt clara i el Barça treballa per executar-la a la perfecció: adeu a possibles nous fitxatges, Joan Laporta vol que es tanqui un gran retorn. " Vol fer un Michael Jordan 2.0", expliquen fonts del Barça, que s'emocionen en parlar de l'estrena del nou Camp Nou amb la presència del millor de la història del futbol.

Joan Laporta es compromet a estrenar el Camp Nou amb un fitxatge bomba: "Novetat històrica per part del Barça"

Primer es va parlar de Neymar i després es va parlar de grans figures actuals com Haaland, però la veritat és que Joan Laporta té un altre gran objectiu per inaugurar el Camp Nou. El president del Barça vol recuperar el flux habitual d'ingressos i sap que, per això, haurà de tancar un gran fitxatge durant aquest proper mercat de fitxatges d'estiu de 2025. Dit i fet: Joan Laporta ho encarrega i el Barça executa el fitxatge, torna el millor per estrenar el Camp Nou.

Segons ha pogut confirmar aquest digital, Joan Laporta prepara un bombazo per inaugurar el Camp Nou, que està previst que funcioni al 100% a partir del mes de gener de 2026. Juntament amb aquesta informació, se sap que el Barça ja estudia la viabilitat del possible retorn de Leo Messi, astre argentí que ara juga a l'Inter Miami. "No em puc retirar sense haver jugat al nou Camp Nou", confessava Leo Messi als seus afins segons ha revelat la cadena 'DSPORTS'.

La idea de Joan Laporta és tancar el fitxatge de Leo Messi un cop l'argentí acabi contracte amb l'Inter Miami. El Barça vol que Leo Messi, el millor jugador de la història del futbol, sigui la gran estrella de l'estrena del Camp Nou, una cosa que emularia el 'last dance' de Jordan. Leo Messi, per la seva banda, està disposat a deixar els conflictes de banda amb la finalitat de poder tancar la seva carrera jugant al Barça: el fitxatge és qüestió d'hores.