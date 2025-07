Jamal Musiala, migcampista del Bayern de Munic, s'ha lesionat greument en el duel del Mundial de Clubs contra el PSG i el Barça ja reacciona a aquesta dura baixa. El Barça, com ja vam explicar a ‘e-Notícies’, es va interessar per la situació de Jamal Musiala fa un parell d'estius, però l'alemany de 22 anys va acabar renovant el seu contracte. Flick seguia interessat en Jamal Musiala, però, després de la seva greu lesió, l'entrenador del Barça ha descartat el seu fitxatge, sobretot perquè té lligats 2 fitxatges nous i molt diferents.

El Barça volia Jamal Musiala, però això ha canviat completament les darreres setmanes. Flick està encantat amb els talents de la Masia i, sobretot, amb el seu elenc actual de migcampistes. Flick no vol nous fitxatges, motiu pel qual s'ha oblidat de Jamal Musiala: el Barça sap que Flick té 2 incorporacions tancades i a punt per debutar.

Jamal Musiala, migcampista considerat com un dels millors del món, va renovar el seu contracte amb el Bayern de Munic fins al juny de 2030 i no fitxarà pel Barça de Flick. L'interior alemany havia sonat per fitxar pel Barça, però aquesta renovació li va tancar les portes del club culer, almenys a curt termini. Jamal Musiala va renovar amb el club alemany i, per tant, el Barça es va oblidar del seu fitxatge, encara que després de la lesió encara està més descartat.

La resposta del Barça a la greu lesió de Jamal Musiala: 'Flick té 2 fitxatges més...'

El Barça podia contemplar el fitxatge de Jamal Musiala, però el de Stuttgart s'ha lesionat greument i el seu fitxatge sembla que ja no es contemplarà mai més al club català. A més, Jamal Musiala ha estat descartat perquè Flick compta amb 2 fitxatges més que, com hem anat explicant, juguen a la mateixa posició que el migcampista alemany de 22 anys.

El Barça va tantejar el fitxatge de Jamal Musiala, però el ràpid i hàbil interior del Bayern demanava molts diners per arribar lliure al club i, per tant, va quedar totalment descartat. A més, Jamal Musiala s'ha fracturat el peroné i s'ha dislocat el turmell durant el Mundial de Clubs, per la qual cosa el seu estat físic serà una gran incògnita: Flick ja reacciona.

Flick i el Barça responen a la lesió de Jamal Musiala: "Dos nous fitxatges, a punt per debutar"

El Barça no fitxarà cap migcampista durant aquest mercat de fitxatges d'estiu. Jamal Musiala ja estava descartat, però el Barça ha aprofitat l'ocasió per confirmar que el jove crack alemany no està dins del marc d'actuació de futur. Això sí, Flick sí que reforçarà el seu centre del camp amb 2 nous fitxatges il·lusionants: tots dos arriben de la Masia i estan totalment confirmats.

El Barça començarà la pretemporada d'aquí a 5 dies i ho farà amb diversos ‘nous fitxatges’. Tots els jugadors estan citats, però destacarà la presència del malià Ibrahim Diarra i de 'Dro' Fernández, tots dos integrants del futbol base del Barça. Flick compta amb més jugadors, però destaquen els anteriorment esmentats: han de ser el futur del Barça i els que facin oblidar el fitxatge del lesionat Jamal Musiala, que serà operat pròximament.