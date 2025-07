Intercanvi històric entre el PSG i el Reial Madrid: 'Rodrygo se'n va perquè arribi...'

La situació de Rodrygo comença a ser un motiu de preocupació al Reial Madrid. L'atacant brasiler, que durant un temps va ser considerat millor que Vinícius, ha vist com el seu rendiment ha caigut en picat els darrers mesos. Les expectatives posades en ell no s'estan complint, i això comença a tenir conseqüències dins i fora del camp.

Des de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta blanca, Rodrygo ha anat perdent protagonisme paulatinament. En el que portem del Mundial de Clubs tan sols ha disputat 92 minuts, i això que va començar com a titular davant l'Al Hilal. Una dada reveladora que deixa clara l'enorme manca de confiança del nou tècnic en el brasiler, qui comença a assumir que la seva sortida és qüestió de temps.

Rodrygo s'allunya cada cop més del Reial Madrid

No és la primera vegada que Rodrygo està a prop d'abandonar el club. L'estiu passat, el Manchester City va mostrar un fort interès per fitxar-lo, i fins i tot el jugador va flirtejar amb la possibilitat de jugar sota les ordres de Pep Guardiola. Finalment, va decidir quedar-se al Santiago Bernabéu, però la situació no ha millorat.

Ara, un nou destí apareix a l'horitzó: el Paris Saint-Germain. El club parisenc ha mostrat un interès real a fer-se amb els serveis de Rodrygo. En aquest context, Florentino Pérez ha mogut fitxa ràpidament.

Florentino Pérez posa una condició per al tema de Rodrygo i el PSG

El president del Reial Madrid estaria disposat a acceptar l'operació, però només sota una condició: que es produeixi un intercanvi directe. El jugador que interessa al Reial Madrid és Vitinha, migcampista del PSG i una de les peces més importants de l'equip dirigit per Luis Enrique.

Vitinha és un futbolista de gran qualitat tècnica, intel·ligència tàctica i capacitat per dominar el centre del camp. S'ha convertit en un dels millors del món en la seva posició. Encaixaria com anell al dit al Bernabéu.

El PSG no vol desprendre's de Vitinha, i ha exigit una xifra altíssima pel seu traspàs. Tanmateix, la presència de Rodrygo com a moneda de canvi podria facilitar l'acord. El Reial Madrid ho sap, i per això ha plantejat un bescanvi que, si es fa realitat, marcaria un abans i un després al mercat.

Florentino Pérez veu en Vitinha el complement perfecte per al centre del camp del futur, al costat de Camavinga, Valverde i Bellingham. Si el PSG accepta l'intercanvi, Rodrygo posarà rumb a París i Vitinha vestirà de blanc. Un moviment històric que podria concretar-se ben aviat.