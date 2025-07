Després del no fitxatge de Nico Williams pel Barça, Luis Díaz, davanter colombià del Liverpool, s'ha convertit en el gran objectiu del club culer per a aquest mercat de fitxatges. Luis Díaz està boig per venir al Barça i, ara que ja sap que l'entitat catalana el vol, ha trencat el seu silenci per comunicar el seu futur més immediat com a futbolista. Luis Díaz ha estat durament criticat aquestes últimes hores, ja que no ha assistit al funeral del seu company mort Diogo Jota, cosa que podria haver afectat seriosament el seu fitxatge.

Tot i que l'afició culer no vol que algú amb "poca sensibilitat" fitxi pel Barça, 'e-Notícies' pot avançar que Luis Díaz té gairebé tancat el seu pròxim destí. Aquest serà el Barça, que planeja pagar uns 65 milions d'euros per l'extrem esquerre colombià, que sempre ha estat sobre la taula com a opció real. Luis Díaz pensava que, per culpa de la seva absència al funeral de Jota, el Barça cancel·laria el seu fitxatge, però Deco li ho ha 'deixat passar' i el colombià serà culer.

El Barça i Luis Díaz, davanter del Liverpool, ja fa dies que tenen un acord tancat, però, aquestes últimes hores, s'ha anat una mica més enllà. El Barça ja té un acord amb el davanter, que, a diferència de Nico Williams, està disposat a tot per fitxar pel Barça. El Barça ha conversat amb un Luis Díaz que, per si no fos prou, aquestes últimes hores ha trencat el seu silenci i ha comunicat el seu futur com a futbolista d'elit.

Oficial, Luis Díaz trenca el seu silenci i comunica el seu futur: 'Per Diogo Jota...'

Luis Díaz va mostrar tenir poca sensibilitat després de l'accident mortal de Diogo Jota, però el Barça no li ho ha tingut en compte i, per tant, el fitxatge segueix en peu. Si res es torça, el FC Barcelona té previst fer oficial el fitxatge de Luis Díaz en les pròximes setmanes, però abans haurà de tancar un acord definitiu amb el Liverpool. El davanter de Barrancas, de 28 anys, està convençut del seu fitxatge pel Barça: trenca el seu silenci de manera inesperada i comunica el seu futur immediat com a futbolista.

Com ja hem anat explicant en aquest digital, el futur de Luis Díaz passa per Can Barça, on jugarà durant les pròximes sis temporades. El davanter del Liverpool té previst comunicar la seva sortida del club anglès aquest mateix mes de juliol, tot i que factors burocràtics podrien fer que es demorés una mica més. L'entorn de Luis Díaz està preocupat, sobretot per l'ambient hostil que s'ha generat per l'absència del colombià al funeral de Diogo Jota, excompany mort a Zamora.

El cas de Diogo Jota queda en un 'assumpte mal gestionat', Luis Díaz comunica el seu futur i la decisió sorprèn

El Barça té molt encarrilat el fitxatge de Luis Díaz i, de fet, el davanter colombià ja ha estat el primer a confirmar-ho. Segons ha publicat 'Mundo Deportivo', Luis Díaz ha aparegut en un vídeo en què detalla que "està treballant per prendre la millor decisió possible". En aquest mateix document audiovisual, es veu com Luis Díaz, preguntat per un 'influencer' colombià, somriu en sentir la paraula 'Barça'.

Luis Díaz va passar aquest passat cap de setmana envoltat de diversos creadors de contingut famosos a Colòmbia, cosa que va desfermar les crítiques de culers i aficionats del Liverpool. Totes dues aficions van considerar que era una falta de respecte, ja que la gran majoria dels seus companys es trobava al funeral del mort Diogo Jota.

El Barça assegura que Luis Díaz està a prop de ser culer, cosa que el davanter de Barrancas ja ha anat comunicant als seus més propers. "El fitxatge es tancarà aquest mes de juliol i ho farem oficial per xarxes socials", asseguren fonts de l'entorn de Luis Díaz. Luis Díaz sí que confia en un Barça que ara haurà d'arribar a un acord econòmic amb el Liverpool, club que té els drets de l'extrem esquerre colombià.