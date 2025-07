Ter Stegen ja treballa per trobar nou equip, però el Barça no s'esperava que comencés a negociar amb el rival n. 1 del grup que lidera Hansi Flick. Amb el fitxatge de Joan García, Ter Stegen sap que no serà titular al Barça, motiu pel qual s'està movent al mercat de fitxatges. El Barça li ha permès negociar, però el club que lidera Joan Laporta no s'esperava que Ter Stegen negociés amb el rival n. 1 del FC Barcelona: ha sorprès massa

Ter Stegen està molt decebut amb el Barça, sobretot perquè considera que un capità no mereix ser tractat com una peça més del trencaclosques. Tot i aquesta opinió, compartida per l'entorn de Ter Stegen, el porter alemany és realista i vol jugar, motiu pel qual està estudiant el mercat de fitxatges. La idea de Ter Stegen és clara: vol fitxar pel rival n. 1 del Barça, que ja s'hi ha acostat i amb qui ha negociat aquestes últimes hores

Ter Stegen vol jugar el Mundial de 2026 amb Alemanya i sap que l'única manera de fer-ho és sent titular al seu club. El Barça no li garanteix que continuï sent titular, cosa que és evident tenint en compte que l'entitat culer s'ha mogut ràpidament per fitxar Joan García, porter espanyol. Dit això, Ter Stegen s'ha posat mans a l'obra i no li tremolarà el pols: vol tancar el seu fitxatge pel gran enemic del Barça, sorprèn i molt

Confirmat, Ter Stegen s'ha reunit amb el rival nº1 del Barça: ja té nou equip

Ter Stegen té contracte en vigor amb el Barça, però sap que no jugarà i, per tant, treballa per buscar nou projecte en aquest mercat de fitxatges d'estiu. El sorprenent és que a Ter Stegen no li ha tremolat el pols: s'ha assegut a negociar amb el màxim rival del Barça. De fet, segons ha explicat el 'Diari SPORT', Ter Stegen i aquest club ja han començat a compartir punts de vista, cosa que indica que el moviment va de debò

Ter Stegen, porter alemany del FC Barcelona, està vivint uns dies complicats tot i estar de vacances després de culminar el seu pas per la Nations League amb Alemanya. El motiu? Ter Stegen sap que pot estar vivint les últimes setmanes com a jugador del Barça, ja que el club culer pretén traspassar-lo durant aquest mateix mercat de fitxatges d'estiu. El porter està tranquil, però sap que s'acosta un mercat de fitxatges complicat: no ha aguantat més i ja negocia amb el rival n. 1 del Barça, està més que confirmat

Ter Stegen es 'carrega' el Barça, ja negocia amb el màxim rival del club de Joan Laporta

El Barça ja sap que Ter Stegen està molt enfadat i que fitxarà per qualsevol club que li doni una certa seguretat a curt termini. La idea del Barça amb Ter Stegen és molt clara: al club culer es busca la fórmula perquè el porter alemany, de 33 anys, marxi aquest estiu. El Barça sap que no serà tasca senzilla, sobretot perquè Ter Stegen té contracte fins al 30 de juny de 2028

Tenint en compte que Ter Stegen té contracte i que el Barça vol que marxi, l'entitat catalana no li posarà pegues i li permetrà anar a qualsevol equip. Ara bé, l'últim moviment de Ter Stegen és sorprenent i no deixarà ningú indiferent

El porter alemany, segons ha explicat el 'Diari SPORT', està negociant amb l'Inter de Milà, equip que va eliminar el Barça a les semifinals de la passada UEFA Champions League. Sembla que Ter Stegen i l'Inter ja han intercanviat les primeres impressions i s'espera que les converses entre ambdues parts vagin a més i continuïn evolucionant aquest mateix estiu