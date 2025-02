Rep la trucada del Chelsea i s'ho pensa: adeu Barça, Frenkie de Jong, sorprès

Durant mesos, el Chelsea ha mostrat un interès persistent a fitxar Frenkie de Jong. Buscant reforçar la seva plantilla, els londinencs han considerat el neerlandès com una peça clau per revitalitzar el seu centre del camp. No obstant això, els últims esdeveniments han portat el club anglès a reavaluar els seus objectius de mercat: volen un altre crack del Barça.

Frenkie de Jong li dona la volta a la truita

Al Barça, Frenkie de Jong ha experimentat una notable evolució, ja que anteriorment afrontava moltes crítiques pel seu rendiment futbolístic i mostrava reticència a renovar el seu contracte. No obstant això, el seu rendiment ha millorat significativament, consolidant-se com a titular indiscutible i mostrant disposició per a estendre el seu vincle amb el club.

Aquesta transformació ha influït en l'estratègia del Chelsea, que ara dirigeix la seva atenció cap a un altre jugador del Barça. Enzo Maresca vol reforçar la medul·lar i creu que Flick té la peça que necessita.

Marc Casadó: nou objectiu del Chelsea

Davant la dificultat d'incorporar Frenkie de Jong, el Chelsea ha centrat el seu interès en Marc Casadó. Casadó ha perdut protagonisme en l'onze titular, quedant per darrere de De Jong en les preferències de Hansi Flick. Aquesta situació ha generat especulacions sobre el seu futur i la possibilitat d'acceptar una oferta del club anglès.

Durant el recent mercat hivernal, el Chelsea va mostrar interès en Casadó, encara que sense èxit en els seus intents de fitxatge. El jugador, amb una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros i contracte per tres temporades més, ha estat objecte de seguiment per part de diversos clubs de la Premier. Malgrat les ofertes, Casadó ha manifestat el seu compromís amb el Barça i el seu desig de triomfar al Camp Nou.

El futur de Marc Casadó al Barça

La competència en la medul·lar del Barça és intensa, especialment amb el ressorgiment de Frenkie de Jong. Casadó, qui ha estat internacional amb Espanya i és valorat per la seva paciència i desenvolupament progressiu, afronta el repte de recuperar el seu lloc en l'equip català. La seva decisió respecte a una possible sortida a l'estiu dependrà del seu rol al club i les oportunitats que se li presentin.

Mentre Frenkie de Jong ha consolidat la seva posició al Barça, el Chelsea ha redirigit el seu interès cap a Marc Casadó. El jove migcampista haurà d'avaluar les seves opcions i determinar si el seu futur continua al Camp Nou o si una nova aventura a la Premier League és el camí a seguir.