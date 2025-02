Andreas Christensen, sentenciat després del que han dit d'Eric Garcia: 'És lògic...'

Andreas Christensen, tot i que ja ha rebut l'alta mèdica, travessa un moment difícil al Barça. No juga des de setembre i la seva única contribució fins ara ha estat alliberar la seva fitxa per inscriure Dani Olmo. La seva absència ha generat dubtes sobre el seu futur a l'equip.

El danès només ha disputat un partit aquesta temporada. La seva recuperació ha estat més lenta del que s'esperava i el seu paper a l'equip ha quedat seriosament en entredit. Mentrestant, altres com Eric Garcia han aprofitat l'oportunitat per guanyar pes a la plantilla i modificar els plans del Barça.

Eric Garcia, la gran sorpresa de Hansi Flick

A diferència d'Andreas Christensen, Eric Garcia ha crescut en importància en l'esquema de Hansi Flick. El defensa català va començar la temporada com la cinquena opció i envoltat de rumors de sortida, però ha sabut guanyar-se el seu lloc. La seva polivalència li ha permès jugar tant de central com de pivot.

En cada partit que juga, Eric Garcia demostra que pot ser una peça fonamental per als plans del Barça. La seva evolució ha estat notable i el seu rendiment ha acallat moltes crítiques. És per això que, de cara a la pròxima temporada, podria provocar la sortida d'Andreas Christensen.

A La SER deixen KO a Andreas Christensen parlant d'Eric Garcia

Dani Garrido, periodista de La SER, ha deixat clara la seva opinió sobre Eric Garcia: "Per a mi, és un jugador de Selecció. Està molt bé, pot jugar al centre del camp, com a central. El veig molt sòlid quan ha jugat i el veig molt bé", va afirmar recentment.

Fins i tot va arribar a dir que veu a Eric Garcia per davant de Ronald Araújo: "em sembla fins i tot lògic que jugui per davant d'Araújo". Aquestes declaracions reforcen la sensació que, si està per sobre de l'uruguaià, Christensen té poques opcions de recuperar el seu lloc a l'equip i de seguir al Barça.

El futur d'Andreas Christensen, cada vegada més clar

De cara a la pròxima temporada, Andreas Christensen i Eric Garcia haurien de competir per un lloc a l'onze. No obstant això, amb la confiança que està guanyant l'espanyol, sembla difícil que el danès pugui imposar-se.

És per això que el Barça podria valorar vendre Andreas Christensen aquest mateix estiu. La presència d'Eric Garcia, la falta de minuts i el seu historial de lesions podrien facilitar la seva sortida. La decisió final dependrà de la planificació esportiva del club.

Si el Barça ha de triar entre Andreas Christensen i Eric Garcia, la balança sembla inclinar-se clarament cap a l'espanyol. La seva joventut, polivalència i bon rendiment el col·loquen en una posició privilegiada.