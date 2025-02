El Chelsea s'uneix al PSG en la lluita per fitxar la gran perla del Barça: val 7M

El Barça de Hansi Flick destaca, sobretot, per l'aposta pel talent jove i format a la Masia, que està donant un rendiment espectacular en aquest inici de temporada. Ara bé, el Barça sap que no sempre tots els jugadors estan igual de satisfets amb les seves oportunitats, per la qual cosa entén que pot haver-hi sortides inesperades i una mica doloroses. És, justament, el que està succeint amb una de les grans perles del Barça, que gairebé no està tenint minuts amb Flick i que té ofertes de Chelsea i PSG francès.

El Barça de Joan Laporta ja sap que està obligat a vendre per poder fitxar nous futbolistes que reforcin la plantilla del primer equip. Des del club reconeixen que algunes d'aquestes sortides seran molt doloroses, però també admeten que, en altres condicions econòmiques, no es donarien. A tot això, clubs molt potents a nivell financer ja estan a l'aguait i, tant és així, que fins i tot amb la temporada en joc ja comencen a tancar els seus primers fitxatges.

En aquest cas, el Chelsea d'Enzo Maresca s'ha unit al PSG en la lluita o subhasta per fitxar una de les grans perles del Barça. Parlem d'un talent que està brillant amb el Juvenil A i que el Barça encara no ha fet debutar amb el primer equip, tot i que s'ha entrenat diverses vegades. A més, fonts de l'entorn del jugador confirmen a 'e-Notícies' que el Barça no els ha fet cap proposta de renovació, per la qual cosa sortiria lliure al Chelsea o al PSG.

Joan Laporta s'oblida de la gran perla del Barça i Chelsea i PSG ja volen tancar el fitxatge: "Quin desastre..."

No és cap novetat, però, amb la temporada encara en joc, el Chelsea de Maresca ja estudia nous fitxatges per al pròxim mercat de fitxatges d'estiu 2025. La plantilla de Maresca està més que plena de talent, però el club londinenc segueix volent fitxar noves peces i una d'aquestes és la gran perla de la Masia culer. A més del Chelsea, el PSG també segueix la pista d'aquest talent, amb qui el Barça encara no s'ha assegut a negociar una possible renovació, que seria l'ideal.

Malgrat tots els diners invertits, el Chelsea vol més i, per tant, ja s'ha sumat, juntament amb el PSG, a la subhasta per pescar al Barça. Igual que a Can Barça són optimistes en algunes operacions, en aquesta no ho són gens. Tant és així que, el president del Barça, Joan Laporta, s'ha tancat en banda i pensa trencar relacions amb el Chelsea, que encara no ha rebut resposta del jugador.

El Chelsea s'uneix al PSG en la lluita per fitxar la gran perla del Barça: val 7M

La lluita entre Barça i Chelsea està servida i Enzo Maresca està apretant molt perquè la jove perla blaugrana també es posicioni a favor del costat dels 'blues'. El Chelsea, igual que el PSG, ja s'ha acostat al futbolista en qüestió, que té contracte fins al 2025. Segons apunten diversos digitals, el conjunt londinenc de Maresca va amb tot a per un davanter que, passi el que passi, té un peu i mig fora del Barça.

Aquest jugador, de 18 anys d'edat, brilla en el Juvenil A del Barça, que està classificat i viu a la Copa del Rei i a la Youth League juvenil. De fet, aquest davanter està sent clau per al juvenil culer, ja que a Europa porta 4 gols i una assistència en 6 partits disputats amb el Barça: números de crack. Malgrat aquests registres, el Barça no s'ha plantejat una possible renovació, cosa que ha cridat l'atenció de clubs com el Chelsea i el PSG, ambdós molt interessats.

El jugador en qüestió és Hugo Alba, davanter del Barça de 18 anys i format a les categories inferiors de la Masia. Malgrat la gran campanya d'Alba, el Barça no s'ha plantejat oferir-li una renovació i, en acabar contracte, l'alacantí ja estudia sortir lliure a finals d'any. El Chelsea ha estat el darrer gran club a preguntar per un Hugo Alba que ha rebut diverses ofertes, incloent també una del PSG de Luis Enrique Martínez.