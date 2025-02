Josep Pedrerol reacciona a la polèmica amb Lamine Yamal: 'Em va deixar de seguir perquè...'

A els seus 17 anys, Lamine Yamal s'ha consolidat com una de les majors promeses del futbol mundial. El seu rendiment al Barça ha estat enlluernador, mostrant habilitats que pocs jugadors posseeixen a tan curta edat. Segons el portal especialitzat Transfermarkt, el seu valor de mercat ha assolit els 180 milions d'euros, superant fins i tot a estrelles tan consagrades com Kylian Mbappé.

Sota la direcció de Hansi Flick, Lamine ha trobat la seva posició ideal al camp. La seva capacitat per al regat i la seva visió de joc li permeten executar jugades que semblen tretes d'un videojoc. Quan està en la seva millor forma el Barça ho sent i es beneficia enormement del seu talent, però no tots estan disposats a posar en valor les seves actuacions.

Lamine Yamal no entén les crítiques rebudes

Recentment, Lamine Yamal ha estat notícia no només pel seu rendiment al camp, sinó també per les seves activitats a xarxes socials. El jove davanter va deixar de seguir a Instagram a Josep Pedrerol, el conegut presentador de El Chiringuito de Jugones. Una decisió que està totalment pensada i meditada, i que amaga una justificació.

Segons va informar José Álvarez, col·laborador del programa, Lamine Yamal se sent incòmode amb la constant menció a "El Chiringuito" dels dies que porta sense marcar a LaLiga. Aquesta insistència ha motivat la seva decisió de deixar de seguir a Pedrerol a la plataforma. Lamine ja suma més de 4 mesos sense veure porta, però no entén per què s'ha de recordar aquesta dada després de cada partit.

La resposta de Josep Pedrerol

Davant aquesta situació, Josep Pedrerol no va trigar a abordar el tema durant una emissió del seu programa. Amb el seu estil característic, el presentador va comentar:"Lamine Yamal em va deixar de seguir a Instagram perquè a El Chiringuito recordem a la gent que fa temps que no marca un gol a La Liga. A això se li diu expectatives".

Aquestes declaracions reflecteixen la postura de Josep Pedrerol davant la reacció de Lamine Yamal. A més, posen de manifest com les opinions a xarxes socials poden influir en les relacions entre jugadors i mitjans de comunicació.

Les xarxes es posen de part de Lamine Yamal

La situació entre Lamine i Pedrerol ha generat un ampli debat sobre les expectatives i pressions que enfronten els joves talents en el futbol d'elit. Mentre que Yamal ha demostrat un rendiment excepcional, l'atenció mediàtica constant pot afegir una càrrega addicional.

És essencial que tant els mitjans com els aficionats trobin un equilibri entre la crítica constructiva i el suport a aquests joves esportistes. Està clar que la falta de gol de Lamine Yamal és quelcom objectiu, però el crack del Barça entén que també s'haurien de comentar els aspectes positius del seu joc. De moment, Lamine ha deixat de seguir a Josep Pedrerol a xarxes.