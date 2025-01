¡Rechazado! Deco lo aleja del Barça, Raphinha respira aliviado: 'Prefiero a...'

Si hay un jugador que se está saliendo en lo que llevamos de temporada ese no es otro que el brasileño Raphinha. La temporada del delantero está siendo una auténtica maravilla, el carioca está en el mejor momento de su carrera. Raphinha se ha convertido, sin ningún tipo de duda, en un indiscutible en el esquema de Hansi Flick, además de un líder en el vestuario.

Su crecimiento como jugador y persona en el conjunto culé está siendo imparable, situándose en la élite de los delanteros con el rendimiento excepcional de este curso. Los números de Raphinha son incuestionables: es uno de los jugadores con más minutos, 2.537, y ha disputado 31 partidos siendo titular en 30. Además ha anotado 23 goles y ha repartido 11 asistencias de gol.

Pese a ello, lo cierto es que el brasileño estuvo con un pie fuera del Barça el verano pasado: la dirección deportiva tenía como gran objetivo el fichaje de Nico Williams. Deco lo quería como refuerzo de lujo para la banda izquierda. Llegada que habría condicionado el futuro de Raphinha.

Reforzar la banda izquierda ya no es objetivo de Deco

La dirección deportiva del Barça se ha replanteado la idea de reforzar la banda izquierda para aumentar la competitividad de la plantilla. Nico Williams había sido el deseado el pasado verano y por temas de fair play no pudo fichar finalmente, y ahora se ha caído de la lista de futuribles definitivamente. Su bajo rendimiento en el Athletic esta temporada, y la sensacional campaña de Raphinha, serían los motivos.

Ahora otros nombres han sonado para la banda izquierda del Barça: Rafael Leao, del Milan, y el inglés Rashford, pero parece complicado. Y lo más importante para la tranquilidad de Raphinha es que el nombre de Nico Williams ya no estaría en la mente de la dirección deportiva. Sus continuas lesiones sufridas con el equipo vasco serían un motivo de preocupación que lo habrían descartado.

Además, el gran rendimiento del brasileño habría cambiado el orden de prioridades y Deco no lo tendría ahora mismo en la lista de futuribles. El rendimiento de Raphinha Dias hace que se haya afianzado como titular indiscutible en la banda izquierda del Barça.

El rol de Ferran Torres como suplente

El staff técnico del Barça ya no tiene nada claro que Nico Williams esté preparado para ser importante en los esquemas de Hansi Flick. Viendo los números de Raphinha y de sus compañeros como Lamine Yamal e incluso de Ferran Torres cuando se le ha necesitado, de momento se descartaría su incorporación. La figura de Ferran también estuvo en la cuerda floja en el Barça y mucho se había hablado de una posible salida en el mes de enero.

Ferran Torres no se ha rendido y ha seguido trabajando con el objetivo de ser importante cuando se le necesitara. Con el gol marcado a su ex equipo, el Valencia, Ferran ya ha anotado 7 goles en la presente temporada, 4 de ellos en Liga. El gol no solo reafirma su buen momento, sino su madurez para manejar situaciones emocionales en el terreno de juego: Deco lo prefiere por delante de Nico Williams.