Cole Palmer, migcampista ofensiu del Chelsea anglès, ja és un dels millors jugadors de la Premier League i del món, però va camí de ser un gran director esportiu. De fet, en aquestes últimes hores, s'ha fet molt viral per haver ordenat als millors jugadors joves del món, entre els quals destacava, per sobre de la resta, Lamine Yamal. Ara bé, Cole Palmer també ha estat 'viral' al Barça, ja que ha assenyalat al que serà, salvant un gir radical, el nou Sergio Busquets de l'equip culer de Hansi Flick.

El Barça va voler fitxar Cole Palmer fa alguns estius, però la seva valoració actual de mercat, per sobre dels 100 milions d'euros, va fer que el traspàs fos impossible. Ara bé, Cole Palmer sí que li ha fet un gran favor al Barça: assenyala un dels millors migcampistes del món i el Barça prepara un intercanvi per fitxar-lo. El Barça continua treballant en el mercat de fitxatges i està clar que no fitxarà Cole Palmer, però sí que intentarà endur-se una perla que enamora a Anglaterra.

Cole Palmer té un gran nivell de joc, però també ha demostrat estar molt al dia del que fan la resta dels seus rivals, sobretot els més joves. En aquest sentit, Cole Palmer ha assenyalat al que, segons ell, "ja és un dels millors migcampistes defensius de la Premier League". Recorda molt a Sergio Busquets, llegendari migcampista del Barça, i el club culer ja prepara un intercanvi per trencar el mercat de fitxatges d'hivern: el Manchester United ja ho sap.

Cole Palmer diu que és el futur millor migcampista i el Barça prepara un intercanvi per fitxar-lo ara mateix: "Compte amb el Manchester United..."

El Barça està enamorat, metafòricament parlant, de Marc Casadó i Marc Bernal, però això no implica que el club culer continuï estudiant possibles oportunitats de mercat de cara a aquest gener. En aquest sentit, Flick assegura que, a més de voler més atacants, un altre migcampista li aniria genial per poder continuar lluitant per tots els títols. Dit i fet: Cole Palmer l'assenyala com un dels millors de la Premier League i el Barça ja prepara un possible intercanvi, l'oferta ja ha estat enviada.

Sergio Busquets, actual migcampista de l'Inter Miami i exjugador del Barça, va deixar una empremta espectacular a la ciutat comtal, però el club culer ja li ha trobat substitut. El Barça portava anys buscant el nou Sergio Busquets, però finalment ha donat amb la tecla i ha tancat un intercanvi que, per projecció i talent, està cridat a ser històric. Després de tants anys rastrejant el mercat de fitxatges a la recerca del nou Sergio Busquets, Cole Palmer li ha posat el focus i el Barça de Joan Laporta l'ha fitxat.

Cole Palmer l'assenyala i el Barça confirma l'intercanvi: 'Ni Sergio Busquets p...'

Cole Palmer és un dels millors jugadors del món, però també està demostrant tenir molt ull per la cultura de les joves promeses. El migcampista del Chelsea ha ordenat els que, segons el seu criteri, són els millors joves del món i el Barça ha estat atent i molt ràpid per aprofitar-ho. Cole Palmer va assegurar que el talent de Lamine Yamal és espectacular, però no va dubtar a posar la lupa en un migcampista del Manchester United que agrada i molt al Barça.

Sergio Busquets va ser clau en el millor Barça de la història i tots els especialistes del món del futbol coincideixen: un bon Barça sempre necessitarà una figura com Sergio Busquets. El que va ser migcampista del Barça, ara a l'Inter Miami, va marcar una era al Barça i va assentar les bases del que ha de saber fer un pivot culer. El Barça, un cop va confirmar la marxa de Sergio Busquets, va començar a buscar-li substitut, però no ha estat fins ara que ha donat amb el substitut perfecte: Cole Palmer n'és fan.

El Barça té molts objectius per aquest mercat de fitxatges, però sobresurt un que cada cop està més descartat: Marcus Rashford. El Barça passa de l'anglès, però posa el focus en una altra estrella del Manchester United: és el nou Sergio Busquets, té 19 anys i es diu Kobbie Mainoo. Mainoo va estar a l'agenda del Barça, però ha tornat a escena per culpa de Cole Palmer: el Barça pretén oferir Frenkie de Jong per portar-se el britànic aquest hivern.