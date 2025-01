La reacció de Ronald Araújo després de l'última hora del Barça: 'He decidit, però...'

Ronald Araújo, defensa central del Barça, està vivint unes últimes hores força complicades, ja que el club culer ha filtrat que s'estaria plantejant sortir en aquest mateix mercat de fitxatges hivernal. Ronald Araújo sempre s'ha mostrat molt compromès amb el Barça, però aquesta filtració, sortida i originada en el club culer, l'ha molestat molt i no ha trigat a reaccionar. El defensa central uruguaià és, segons expliquen fonts del vestidor del Barça, de "sang calenta" i, per tant, la seva reacció davant l'última hora del Barça ha estat més aviat sorprenent.

Si bé és cert que Ronald Araújo té ofertes per marxar del Barça durant aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, el defensa central volia prioritzar seguir al club culer. Ara la situació ha canviat completament, ja que el Barça ha filtrat que Ronald Araújo vol marxar i, per tant, l'uruguaià sap que l'aficionat de l'equip està molest. La reacció del jugador del Barça ha estat contundent, segons ha pogut saber 'e-Notícies', i no vol esperar més: la final de la Supercopa d'Espanya serà el seu últim partit, confirmat.

Ronald Araújo, defensa central uruguaià, és un dels capitans i referents del Barça dins del vestidor català, però la seva situació podria canviar aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern. El defensa central internacional amb l'Uruguai continua sense renovar el seu contracte amb el Barça i, segons ha pogut contrastar 'e-Notícies', estaria flirtejant amb diversos dels grans clubs d'Europa. Sense anar més lluny, Araújo va ser preguntat per la seva situació al Barça fa pocs dies i va tornar a deixar clar que el seu futur és incert i que el temps dirà.

Ronald Araújo se'n cansa i es pronuncia sobre l'última hora del Barça, la seva reacció ha sigut inesperada

Barça i Ronald Araújo volien seguir junts, però el defensa central esperava un millor contracte per part de l'entitat catalana, que no el situa com un dels millors pagats. En aquest sentit, Ronald Araújo volia jugar les seves cartes i, per tant, volia demostrar, jugant, que mereix un contracte a l'altura del seu nivell i valor de mercat actual. El Barça no està per la labor i ha filtrat que Ronald Araújo vol marxar, cosa que ha encès del tot el defensa, que ja pensa en activar la seva sortida ara.

El Barça no vol esperar més i, pel que sembla, està disposat a deixar sortir a Ronald Araújo aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, ja que generaria fairplay i ingressos importants. Cal recalcar que el Barça ha tornat a operar amb la norma de l'1:1 i que, per tant, tots els diners que s'ingressin es podrien gastar en nous fitxatges. Ronald Araújo, per la seva banda, ja ha reaccionat a l'última hora del Barça i ha llançat un missatge molt contundent i amb un clar receptor: Joan Laporta.

La reacció de Ronald Araújo després de l'última hora del Barça: 'He decidit, però...'

Els representants de Ronald Araújo s'han pronunciat en aquestes últimes hores i han confirmat que "el defensa està negociant amb la Juventus". Malgrat aquestes declaracions, força contundents, per part d'Adrián Espinosa, el representant de Ronald Araújo va voler deixar clar que la prioritat de l'uruguaià és "seguir al Barça". Pot semblar que tot s'ha calmat, però és més aviat una cortina de fum: el Barça vol vendre a Ronald Araújo i el defensa central del Barça vol marxar ja.

"Demà és tard, ja ho tinc decidit, però vull esperar a guanyar la Supercopa". Ronald Araújo s'ha dirigit, amb aquestes paraules, a la resta dels seus companys al Barça. El defensa ha confessat que vol marxar i que se sent "traït" pel Barça, que l'ha tornat a posar al mercat com va succeir durant el mercat de fitxatges estival.

La decepció i l'enfadament de Ronald Araújo és considerable, però l'uruguaià vol sortir bé del Barça i sap que l'equip s'està jugant la Supercopa contra el Madrid. Amb tot això, Barça i Ronald Araújo s'han emplaçat a la pròxima setmana, que servirà per segellar la venda del jugador del club culer: el seu destí serà la Premier League.