El Barça, liderat per Joan Laporta, ha tornat a l'1:1 i es disposa a acudir al mercat de fitxatges d'hivern per fitxar talent ofensiu que elevi el nivell actual. Després d'aconseguir la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, el Barça ja ha avançat al següent repte, que passa per fitxar el nou Vinícius Júnior, que ja estaria totalment confirmat. El Barça es disposa a preparar o, millor dit, ultimar la gran bomba del mercat: Joan Laporta busca guanyar títols i vol fitxar el nou Vinícius Júnior, que arribaria aquest gener.

El mercat de fitxatges esclata amb l'últim fitxatge del Barça, Joan Laporta confirma l'arribada del nou Vinícius Júnior

Confirmat, el Barça prepara la gran bomba del mercat: 'Nou Vinícius Júnior, ja fitxat'

Està clar que el Barça no fitxarà Vinícius Júnior, però sí que ha tancat l'arribada d'un futbolista que podria menjar a la taula del brasiler del Real Madrid. Aquest futbolista no és altre que el portuguès del Milan Rafael Leao, qui ja va estar a prop de fitxar pel Barça durant el mercat de fitxatges d'estiu. Joan Laporta és un autèntic enamorat de Leao i, llevat de sorpresa, serà el fitxatge que trenqui el mercat: és una gran bomba, el Barça ho confirma: el preu és de 65M€.