Sorpresa al Barça: pluja de milions per Pau Cubarsí, Íñigo Martínez surt guanyant

El Barça viu un moment dolç després de molts dies pendents de les notícies que arribaven sobre el cas Dani Olmo. El '20' ja pot jugar després de la resposta favorable del CSD, així que ara la directiva del club català té temps per centrar-se en altres aspectes importants. Per exemple, el que està succeint amb Pau Cubarsí.

El jove central va debutar el curs passat amb Xavi a la Copa del Rei i des d'aleshores no ha sortit de l'onze inicial. La seva maduresa, qualitat defensiva i fortalesa física han provocat que Flick no tingui més remei que col·locar-lo d'inici en tots els partits. Ara mateix, malgrat la quantitat de centrals amb què compta el Barça, Pau Cubarsí és el número u, l'únic indiscutible.

No obstant això, el gran nivell mostrat per Pau Cubarsí també té punts negatius. Sí, perquè les seves actuacions han despertat molt d'interès a la Premier League i el Barça ja ha rebut la primera oferta per deixar-lo sortir. Una decisió complicada i que beneficiaria, directament, a Íñigo Martínez, qui després de la tornada d'Araújo i Christensen està al límit de la suplència.

El Manchester City, sota la direcció de Pep Guardiola, ha posat el focus en Pau Cubarsí. El central, indiscutible per a Hansi Flick, s'ha convertit en objectiu prioritari dels 'Skyblue'. Els anglesos necessiten reforços per a aquest mercat de gener i el crack criat a La Masia és el gran desitjat.

Pep Guardiola està convençut que Pau Cubarsí és el reforç que necessita per enfortir la defensa del Manchester City. Als seus 17 anys, el català ha demostrat un nivell extraordinari, guanyant-se un lloc fix en els plans de Flick. La seva maduresa, lideratge i capacitat per anticipar-se el converteixen en una de les majors joies de La Masia.

L'interès del Manchester City no és nou, però en les últimes setmanes ha guanyat força. Segons apunten des d'El Nacional, Pep Guardiola ha demanat a la directiva del City que acceleri les negociacions per intentar tancar el fitxatge en aquest mercat d'hivern. Els anglesos estarien disposats a posar sobre la taula 80 milions, una quantitat difícil de rebutjar per a un Barça en crisi.

Per al Barça, la possible sortida de Pau Cubarsí suposaria un cop esportiu i estratègic. El central no només és una peça clau en la defensa actual, sinó també una aposta a llarg termini del club. Joan Laporta és conscient de la importància de retenir el jugador, però la delicada situació financera del club podria complicar les coses.

Pep Guardiola és conscient d'això i ja ha demanat al Manchester City que enviï una oferta de 80 milions per Pau Cubarsí. Quantitat que dobla el seu valor actual de mercat i a la qual el Barça difícilment podria negar-se. Veurem què succeeix.