Confirmat, intercanvi tancat amb l'AC Milan: Rafael Leao s'acosta al Barça

Que Rafael Leao és un dels extrems preferits de Joan Laporta per reforçar la línia ofensiva del Barça no és cap secret. Tot el contrari; ja és vox populi que el jugador de l'AC Milan figura entre els candidats de la directiva culé per aportar més verí al trident Lamine-Raphinha-Lewandowski. Potser, el favorit després de Nico Williams.

No obstant això, fins ara, el fitxatge de Rafael Leao pel FC Barcelona s'ha antullat com una cosa més aviat pròpia de la més fantasiosa de les utopies. El seu valor de mercat és enormement elevat i el Barça, sembla, no està en condicions de moure's en el limbe dels 80/90 milions. Tanmateix, ja hem vist en els últims dies, i també en els últims anys, com Joan Laporta, del no-res, es treu una jugada per sortir-se amb la seva.

És evident, sens dubte, que una de les premisses que permetria al FC Barcelona poder plantejar-se la incorporació de Rafael Leao seria rebre injeccions de milions procedents de qualsevol font. Una de les principals, per exemple, seria realitzant una gran venda. Ara bé, com a mesura desesperada, Laporta ha proposat un canvi de cromos amb l'AC Milan per abaratir l'operació.

El negoci del segle per al Barça: Rafael Leao s'acosta

Araújo i De Jong estan a la rampa de sortida si finalment no renoven els seus respectius contractes, cosa que podria ajudar el Barça amb el fitxatge de Rafael Leao. Tanmateix, en aquests moments, la disjuntiva més factible no implica activar aquestes vendes, sinó una gairebé aliena a la realitat actual del Barça. I és que l'AC Milan va molt seriosament a per Trincao.

Quan Joan Laporta va acordar la venda del migcampista portuguès a l'Sporting de Portugal, el Barça es va guardar un 50% d'una futura venda. I ara, l'elenc rossoneri, segons apunten des d'Itàlia, està a punt d'aconseguir el seu fitxatge a canvi de 25 milions. I cenyint-nos a la matemàtica més simple, d'aquest import, la meitat, 12,5 'quilos', s'ingressaran als comptes del Barça.

Aquesta quantitat és insuficient encara per poder plantejar-se entrar en la subhasta per Rafael Leao, però és un primer pas per començar a estalviar. Una petita palanca que permet al Barça escalar un grau en optimisme. Per més inri, diversos mitjans apunten que l'AC Milan està a prop de tancar el fitxatge de Marcus Rashford ara mateix, cosa que podria convidar Leao a sortir.

Mentrestant, l'extrem lusità segueix a la seva: marcant gols, repartint assistències i regalant grans estones de futbol. En el present curs, Rafael Leao ha vist porteria en 6 ocasions i ha brindat 7 passades de gol en 23 duels. Una d'aquestes assistències es va produir en la gran final de la Supercoppa en el gol que va certificar l'extraordinària remuntada de l'AC Milan.