Motí al Barça! 6 disposats a no jugar amb la Selecció Espanyola: el motiu

El tema Dani Olmo està comportant una gran tensió i encara no se saben les conseqüències reals que pot arribar a provocar. La no inscripció dels jugadors Olmo i Pau Víctor per part de la Lliga, en considerar que el Barça no complia les condicions necessàries, va propiciar un enfrontament entre ambdues parts. Finalment, la justícia ordinària ha acabat donant la raó als arguments presentats pel FC Barcelona.

Recordem que l'1 de gener, Dani Olmo i Pau Víctor desapareixien de la plantilla del Barça a la pàgina de LaLiga, per la qual cosa oficialment no podien seguir jugant. Encara que el Barça havia filtrat que havia enviat tota la documentació necessària a LaLiga i RFEF per arribar a la regla de l'1:1, ambdós organismes van rebutjar la inscripció. Finalment, el Barça va sol·licitar al Consell Superior d'Esports (CSD) la cautelaríssima, que li va ser concedida de forma provisional atès que el procés pot durar diversos mesos.

Aquesta mesura té caràcter provisional fins que es resolgui el recurs presentat pel Barça, suspenent la cancel·lació de les llicències esportives d'ambdós jugadors. L'enfrontament en el futbol nacional està servit en entendre alguns clubs que les normes no s'apliquen a tots de la mateixa manera. Alguns clubs, com Sevilla o Atlètic de Madrid, ja han fet públic el seu desacord i el cas alimenta un enfrontament institucional en el futbol nacional.

Els jugadors del Barça van amenaçar de no acudir a la Selecció Espanyola

Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Casadó i Fermín López van amenaçar de no acudir a la Selecció si Dani Olmo no era inscrit. Els internacionals citats del Barça s'havien conjurat en no assistir a la pròxima convocatòria de Luis de la Fuente. Fins que el CSD va atorgar la cautelaríssima, estaven determinats a no presentar-se a la crida de la Selecció Espanyola.

La realitat diu que no és obligatori jugar amb la Selecció, encara que sí que ho és acudir a la seva crida. L'art 23.2 de la Llei de l'Esport estipula que és un deure dels esportistes acudir a les convocatòries de les seleccions esportives. S'estipula a més d'infracció molt greu les absències no justificades, podent-se imposar multes econòmiques i suspensió de les llicències federatives.

Mesura de pressió per part dels companys de Dani Olmo

Tots anaven a sortir en defensa de Dani Olmo i no anaven a anar a la Selecció Espanyola. La versió oficial anava a anar encaminada a excusar l'absència d'aquests futbolistes per lleugeres molèsties o cops soferts. La cautelaríssima del CSD ha evitat una situació límit en el futbol local.

El Barça rebia ahir, una hora abans de la semifinal de la Supercopa, la resposta favorable del CSD amb les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. L'eufòria era total i Joan Laporta, entre crits, va celebrar la resolució. De moment el tema queda solucionat de forma circumstancial fins que no es resolgui de forma definitiva.