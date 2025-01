Ni Pablo Torre ni Ansu Fati, l'Arsenal li treu al Barça un gran fitxatge: 'Fa mal...'

La direcció esportiva del FC Barcelona està en plena operació sortida del mercat d'hivern. En aquest sentit, diversos són els que es trobarien a la rampa de sortida, entre ells Pablo Torre i Ansu Fati. El mitjapunta càntabre no compta per a Flick i se li busca una sortida en forma de cessió perquè pugui jugar, situació similar a la que viu el '10' del Barça.

Pablo Torre ha gaudit de poc protagonisme al Barça amb el tècnic alemany, però ha aprofitat els pocs minuts jugats. Torre ha marcat 3 gols a la Lliga i ha donat diverses assistències. Diversos equips ja s'han postulat per poder-lo incorporar a les seves files durant aquest mateix mes de gener.

Per la seva banda, Ansu Fati tampoc compta amb la confiança necessària i el Barça estaria pensant en un traspàs o una cessió. L'inconvenient d'Ansu és la seva alta fitxa i pocs equips estaran en disposició de poder-la assumir completament. El del filial és dels jugadors amb la fitxa més alta de la plantilla i s'està convertint en un problema per a la directiva culé.

Ara bé, tot i que Ansu Fati i Pablo Torre estan en venda, l'Arsenal ha centrat la seva atenció en un altre possible fitxatge que afecta, directament, al FC Barcelona. El club català ja pot tornar a fitxar amb normalitat i té entre cella i cella un dels millors '9' del món. No obstant això, l'Arsenal de Mikel Arteta també s'ha colat en la subhasta.

Arsenal i Barça coincideixen

La direcció esportiva del FC Barcelona, immersa en plena operació sortida amb Ansu Fati i Pablo Torre, no descuida el pròxim mercat estival. L'objectiu principal continua sent un davanter centre de garanties que pugui suplir Lewandowski a mitjà termini. El rendiment del polonès és molt satisfactori, però a ningú se li escapa que complirà els 37 el pròxim estiu.

Davant tal escenari, el Barça s'ha interessat en l'atacant d'origen eslovè del Leipzig, Benjamin Sesko, pel qual ja hauria preguntat el seu preu de sortida. Sesko és el màxim golejador del seu equip i figura entre els millors anotadors de la Bundesliga. Això sí, l'Arsenal també el vol i sembla que porta avantatge.

L'Arsenal aposta per Benjamin Sesko

L'Arsenal estaria disposat a fer un pas endavant i a pujar l'oferta per Benjamin Sesko. El jugador taxat en uns 65 milions interessa a Arteta, així que els anglesos estarien disposats a posar sobre la taula 70 'quilos'. L'objectiu de l'Arsenal és tancar l'operació en aquest mercat de gener i deixar el Barça amb les mans buides.

D'aquesta manera, el Barça veu com un dels seus objectius de cara al pròxim estiu s'allunya irremeiablement. El múscul econòmic de la Premier queda, una vegada més, palès en aquesta situació i el Barça incapaç de poder competir econòmicament. La versatilitat de Benjamin Sesko, la seva capacitat de rematada i el seu desplegament físic, el feien un candidat ideal per a la davantera culé, i per això dol el seu traspàs a l'Arsenal.