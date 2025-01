Jude Bellingham aplaudeix al Barça i sentencia al Real Madrid: 'La diferència és...'

El Barça travessa un moment brillant després de la seva victòria contra el Benfica a la Fase de Lliga de la nova Champions League. A més, els de Flick també venen de conquerir la Supercopa d'Espanya per un contundent 5-2. Sens dubte, una temporada realment prometedora per a l'afició culé, i això que només estem al gener.

Per la seva banda, el Real Madrid comença a aixecar el cap després d'un inici de curs amb molts dubtes. L'arribada de Mbappé prometia ser un abans i un després per als blancs, però els primers mesos va ser un greu problema per a l'esquema de Carlo Ancelotti. Ara, però, el francès està a un gran nivell i l'afició del Madrid ha recuperat el somriure.

Està clar que Barça i Madrid comparteixen similituds i competeixen pels mateixos objectius esportius, però també és evident que existeixen grans diferències entre ambdues entitats. Jude Bellingham, per exemple, va arribar al Bernabéu previ pagament de 130 milions d'euros, mentre que Flick ha d'apostar per La Masia. Dues maneres d'entendre el mateix esport i que provoquen diferents resultats.

Jude Bellingham parla sobre el Barça i deixa un missatge dur per al Real Madrid

Jude Bellingham té enamorada la parròquia blanca amb el seu elegant estil de joc i el seu genial rendiment. Sempre ha confessat que viu un somni jugant al Real Madrid i l'afició li retorna els seus compliments amb aplaudiments i afecte. No obstant això, en les últimes hores s'ha filtrat una conversa de Bellingham parlant sobre el Barça que no agradarà gens a Florentino Pérez.

Després de la derrota a la Supercopa, Jude Bellingham va admetre en privat que el Barça va mostrar un nivell impressionant durant el partit. En concret, l'anglès va reconèixer estar "fascinat" amb l'estil imposat per Flick a la final. I no només això, sinó que també va posar en evidència la disparitat entre ambdós clubs.

Va dir que "la principal diferència entre Barça i Real Madrid aquesta temporada és que els de Flick saben perfectament què han de fer al camp, tenen les idees molt clares". Una declaració de Jude Bellingham que ara ha sortit a la llum i que segur que no agradarà gens a Florentino Pérez i el seu entorn.

El Barça intentarà acabar bé la temporada

Després de les paraules de Jude Bellingham, Ancelotti queda bastant assenyalat, mentre que Hansi Flick surt molt reforçat. El tècnic alemany acaba d'arribar al Barça i la seva feina està sent clau per al ressorgiment de l'equip. Ha aconseguit implementar un estil de joc dinàmic i efectiu que es tradueix en el reconeixement de l'afició o de rivals com Bellingham.

De moment, el Barça segueix viu en totes les competicions i li tocarà enfrontar-se de nou a Jude Bellingham amb total seguretat. Veurem si el Real Madrid és capaç de donar-li la volta a la truita després del que s'ha vist a la final de la Supercopa. D'això depèn que l'opinió de Bellingham canviï.