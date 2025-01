Segueix sense renovar i pot marxar, Hansi Flick i Pep Guardiola el volen: On jugarà?

El Barça i el Manchester City, dirigits per Hansi Flick i Pep Guardiola respectivament, comparteixen objectius en l'àmbit esportiu i en el de fitxatges. Tots dos entrenadors busquen reforçar la posició de pivot en els seus equips. Al Barça, Marc Casadó ha ocupat aquest rol, mentre que al City, l'absència de Rodri ha evidenciat la necessitat d'un reforç en aquesta posició.

En aquest sentit, Hansi Flick i Pep Guardiola han manifestat el seu interès a incorporar Joshua Kimmich a les seves plantilles. Flick, qui ja va dirigir Kimmich durant la seva etapa al Bayern de Munic i la selecció alemanya, veu en ell una peça clau per enfortir la medul·lar del Barça. Per la seva banda, Pep Guardiola, que també va coincidir amb Kimmich al Bayern, considera que la seva versatilitat i qualitat encaixarien perfectament en l'esquema del Manchester City.

Què passa amb Joshua Kimmich?

El contracte de Joshua Kimmich amb el Bayern de Munic finalitza al juny de 2025. Tot i que el club bavarès ha expressat el seu desig de renovar el seu vincle, les negociacions encara no han arribat a bon port. Segons declaracions del mateix Kimmich, la seva continuïtat al Bayern és ara més probable que a l'estiu, però de moment segueix sense estampar la seva signatura, donant esperances a Barça i City.

La possibilitat que Joshua Kimmich no renovi el seu contracte ha despertat l'interès de Hansi Flick i Pep Guardiola. Tots dos estarien disposats a esperar per incorporar-lo com a agent lliure, evitant així pagar una elevada suma de traspàs. No obstant això, la competència entre ambdós clubs podria intensificar-se si decideixen avançar-se i negociar el seu fitxatge abans que finalitzi el seu contracte.

Joshua Kimmich ho té clar entre Barça i Manchester City

La decisió sobre el futur de Joshua Kimmich dependrà de les seves aspiracions esportives i de les propostes que rebi. Ha deixat clar que la seva continuïtat al Bayern està lligada a les possibilitats d'èxit en competicions com la Champions League i a la qualitat del projecte esportiu del club. A més, la continuïtat de companys clau com Jamal Musiala i Alphonso Davies influirà en la seva decisió.

La situació de Joshua Kimmich és un tema d'interès per a clubs d'elit com el Barça i el Manchester City. Ara bé, tal com ja ha confessat en alguna ocasió, en cas de sortir del Bayern el seu destí més probable és la Ciutat Comtal. Kimmich sempre ha reconegut la seva simpatia cap al conjunt català, així que Pep Guardiola haurà de canviar d'objectiu.