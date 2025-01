La reacción de Pablo Torre a su posible salida del Barça: 'He hablado con...'

Pablo Torre, centrocampista del Barça, ya ha tomado una decisión sobre su futuro, aunque hasta el último día de mercado, cualquier escenario es posible. El joven talento cántabro de 20 años no ha tenido muchas oportunidades en el Barça de Hansi Flick, pero cuando le ha tocado jugar ha demostrado su talento. La calidad de Torre es indiscutible, apenas ha participado en 11 encuentros, 361 minutos en total, y ha sido capaz de anotar 4 goles y dar 3 asistencias.

Pablo Torre ha dejado claro, más de una vez, que no necesita demasiadas oportunidades para demostrar su talento aunque Flick no ha utilizado sus recursos de forma habitual. La competencia en la medular es enorme y el ex del Racing no lo está teniendo nada fácil. Por eso, ante tal escenario, su salida del Barça en enero a modo de cesión es una posibilidad muy real.

Pretendientes no le faltan: entre los equipos que desearían incorporarlo a sus filas están Girona, Mallorca o Valencia. Sin embargo, tal y como se ha podido saber en las últimas horas, la postura de Pablo Torre sería completamente contraria a la de la dirección deportiva culé. Quiere seguir en el Barça y así lo ha comunicado tras hablar con Hansi Flick.

La postura de Pablo Torre ante su hipotética salida del Barça

A pesar de que no participa en LaLiga desde el pasado 30 de noviembre, Pablo Torre está dispuesto a luchar para convencer a Hansi Flick. Con el Barça vivo en todas las competiciones, Torre sabe que Flick acabará dando oportunidades a futbolistas con menos protagonismo. Por eso sabe que debe estar listo y a la altura de las circunstancias cuando llegue su momento: no se irá del Barça.

Aunque Pablo Torre tiene una gran competencia en su demarcación con jugadores como Pedri, Gavi, Fermín, De Jong y Olmo, confía en sus posibilidades. Sabe que es capaz de aportar cosas distintas y ser el revulsivo ideal para Hansi Flick. Además, su salida del club catalán tampoco tendría una repercusión a nivel de fairplay financiero, teniendo en cuenta que tiene una de las fichas más bajas de toda la plantilla.

Pablo Torre se queda en el Barça

Pablo Torre sabe perfectamente que la titularidad es muy complicada, pero competir en el Barça puede reportarle mucho más que buscarse una cesión. Es por eso que basa su decisión de seguir ante la inminente carga de compromisos que el equipo afrontará en las 3 competiciones. Hansi Flick tendrá que dosificar a los titulares para no correr riesgos innecesarios con las lesiones.

Las estadísticas de Pablo Torre en lo que va de temporada 2024-25 nos indican que ha participado en 7 encuentros de la Liga, anotando 3 goles y dando 1 asistencia. En Champions ha participado en solo 2 encuentros con únicamente 19 minutos disputados. Finalmente, en Copa del Rey, ha jugado en 2 partidos, disputando 94 minutos, anotando 1 gol y dando 2 asistencias.