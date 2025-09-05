Raúl Asencio pide salir del Real Madrid, ya tiene nuevo equipo: 'Es un buen destino'

Raúl Asencio irrumpió en el primer equipo del Real Madrid de la forma más inesperada. Surgió de la nada en un momento de máxima necesidad y su rendimiento fue impecable. En apenas unas semanas se consolidó como titular indiscutible en el centro de la zaga, ganándose la confianza del cuerpo técnico y del propio vestuario.

Su progresión obligó a Florentino Pérez a mover ficha y renovarle este mismo verano con un contrato acorde a su nuevo estatus. De este modo, Raúl Asencio ha pasado a formar parte de pleno derecho del primer equipo del Real Madrid. Lo hizo con un rol protagonista, siendo considerado un activo estratégico de futuro para la defensa blanca.

Sin embargo, todo lo bueno que le había sucedido ha dado un giro de 180º con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Bernabéu. El técnico ha renovado por completo la retaguardia, y Asencio ha perdido protagonismo hasta convertirse en el quinto central de la plantilla.

La nueva realidad de Raúl Asencio le puede obligar a salir

El nuevo escenario no es fácil para el canario, que ve muy complicado tener minutos de calidad esta temporada. Por delante están Huijsen, Militao, Rüdiger e incluso David Alaba, además de la opción puntual de Tchouaméni si Xabi Alonso juega con tres centrales. Con semejante competencia, la salida parece una vía lógica para no estancarse en el banquillo.

Consciente de la situación, Raúl Asencio empieza a valorar una cesión. Es cierto que la mayoría de grandes ligas ya han cerrado sus mercados, pero en Turquía todavía hay margen. Por eso, es ahí donde ha surgido la oportunidad más real: el Besiktas ha lanzado una propuesta para llevárselo a préstamo durante la presente temporada.

El Besiktas le ofrece minutos y continuidad

La opción del Besiktas no disgusta en absoluto a Raúl Asencio. En Turquía tendría la oportunidad de ser titular sin demasiados problemas, lo que le permitiría seguir creciendo y acumulando experiencia al máximo nivel. Además, el contexto juega a su favor.

Durante su estancia, los contratos de Antonio Rüdiger y David Alaba con el Real Madrid llegarán a su fin. Ello abriría espacio para que Raúl Asencio regrese el próximo curso como tercer central en la rotación. Por este motivo, el futbolista cree que un año en Turquía podría ser el trampolín perfecto para volver al Bernabéu con más galones.

Xabi Alonso prefiere retenerlo

De momento, el Real Madrid no ha respondido oficialmente a la propuesta del Besiktas. Según se ha filtrado, Xabi Alonso no quiere dejar salir a nadie más porque, en España, el mercado ya está cerrado. Ya frenó la marcha de Dani Ceballos hace algunos días y parece dispuesto a hacer lo mismo con Raúl Asencio.

La decisión final está en manos de la directiva del Real Madrid, pero lo que queda claro es que la situación del central canario está en un punto de inflexión. O se queda para pelear contra viento y marea por un puesto en la zaga, o se marcha cedido para crecer lejos del Bernabéu.