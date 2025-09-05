Ja hi ha contactes! El Reial Madrid vol fitxar el nou Pedri: un mexicà de 16 anys
Juni Calafat ha posat l’ull en la perla representada per Rafaela Pimenta
Tot i que el mercat de fitxatges acaba de tancar, els ojeadors del Real Madrid segueixen treballant a destall de cara al futur.
Un club de l'envergadura del conjunt blanc no descansa ni en vacances. La prova és en la informació que ha sorgit des de Mèxic en les últimes hores.
Resulta que Juni Calafat, mà dreta en matèria de fitxatges de Florentino Pérez, ja està en contacte amb la nova joia del futbol mundial. Es tracta d'un mexicà de 16 anys que recorda molt a Pedri.
El paral·lelisme amb el canari és inevitable. Pedri és, en aquests moments, un dels millors jugadors del planeta i, llevat de sorpresa majúscula, estarà entre els tres finalistes a la Pilota d'Or.
La seva enorme qualitat l'ha convertit en una de les grans referències del futbol modern. Tanmateix, convé recordar que el Real Madrid el va poder fitxar en el seu dia i va deixar escapar l'oportunitat.
L'error amb Pedri que turmenta el Real Madrid
El mateix Pedri va confessar en el seu moment que “quan vaig fer les meves proves al Real Madrid va ser estrany, em van dir que no estava al seu nivell i vaig tornar a casa”.
Una decisió que encara avui genera debat en el madridisme i que, sens dubte, turmenta aquells que van prendre aquella determinació.
Veure com el canari brilla al Barça i acaricia una Pilota d'Or és un recordatori de com de car pot sortir un error.
Aquesta experiència ha servit de lliçó a Chamartín, on no volen tornar a fallar amb un talent emergent.
Per això, Juni Calafat ja s'ha mogut per assegurar el futur de Gilberto Mora, el migcampista mexicà a qui molts ja comparen amb Pedri.
La seva irrupció ha generat un gran rebombori internacional i els informes que arriben des de Mèxic són immillorables.
Gilberto Mora, la joia mexicana
Gilberto Mora tot just té 16 anys, però ja ha debutat amb la selecció absoluta del seu país. Fins i tot va ser titular a la final de la Copa Oro, una fita que demostra la seva precocitat i maduresa al camp.
El seu talent és considerat generacional, amb una visió de joc i una personalitat que el fan destacar per sobre de la seva edat.
La seva agent, Rafaela Pimenta, la mateixa que representa Erling Haaland, ha confirmat obertament l'interès del Real Madrid:
“Sí, està relacionat amb el Real Madrid”, va assegurar sense dubtar en un recent canutasso emès per 'El Chiringuito'.
Una declaració que deixa clar que les negociacions ja estan en marxa i que el club blanc vol lligar com més aviat millor la perla mexicana.
Florentino Pérez no vol sorpreses
L'operació no serà immediata, perquè Gilberto Mora haurà d'esperar fins als 18 anys per poder aterrar a la capital espanyola.
Tot i així, Juni Calafat treballa per tancar l'acord com més aviat millor i evitar que un altre gegant europeu s'avanci. El record de Pedri és molt present i Florentino Pérez no vol repetir errors del passat.
Si tot avança com s'espera, el Real Madrid tindrà assegurat el fitxatge d'una de les majors promeses del planeta.
Gilberto Mora podria convertir-se en el Pedri que mai va arribar al Bernabéu i reforçar la medul·lar blanca amb un talent especial per marcar una època.
