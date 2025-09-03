Reunió vital al Reial Madrid, Xabi Alonso ho confirma: 'He parlat amb...'
El tolosà ha hagut de mantenir una reunió privada amb un dels seus jugadors a causa del seu rol a l’equip
Xabi Alonso ha aterrat al Real Madrid realitzant canvis importants en la dinàmica del grup. Per començar ha fixat nous horaris d'entrenament, amb sessions més llargues i exigents que busquen augmentar el nivell físic en comparació amb anys anteriors. La seva obsessió és que l'equip no decaigui en els trams decisius de la temporada i així poder competir per tots els títols en joc.
Per aconseguir aquest objectiu, a més del canvi metodològic, Xabi Alonso també va demanar una sèrie de fitxatges que, en la seva majoria, han arribat: Trent, Huijsen, Álvaro Carreras i Mastantuono. El vestidor blanc ha patit així modificacions notables que ja comencen a tenir conseqüències. En només tres jornades de Lliga es pot intuir la idea que el tècnic té al cap.
La rotació és una de les seves armes, però en algunes posicions les decisions semblen definitives. Al lateral esquerre, per exemple, Xabi Alonso ja ha deixat clar quina és la seva aposta.
Álvaro Carreras és la millor opció per a la banda esquerra
Mentre que al costat dret s'han anat alternant Carvajal i Trent, a la banda esquerra no hi ha discussió. Álvaro Carreras, fitxat del Benfica per 55 milions d'euros, ho ha jugat absolutament tot des de l'inici del curs. La seva projecció ofensiva, unida a la solidesa defensiva que ha mostrat, ha convençut de seguida l'entrenador i l'afició.
Tanmateix, la irrupció d'Álvaro Carreras deixa com a gran perjudicat Fran García. El lateral espanyol, que va tenir un paper destacat al Mundial de Clubs amb Xabi Alonso, encara no ha debutat de manera oficial aquesta temporada. Malgrat el seu esforç als entrenaments i d'haver complert en el passat, la realitat és que avui per avui és la segona opció del tolosà.
Xabi Alonso ha tingut una xerrada amb Fran García
Conscient de la tensió que pot generar aquesta situació, Xabi Alonso va decidir reunir-se personalment amb Fran García tal com va reconèixer en roda de premsa. El tolosà li va voler transmetre confiança tot i la manca de minuts.
"He parlat amb Fran García i està preparat. Tant ell com Asencio i Alaba no han tingut participació, però són decisions difícils. És molt professional entrenant i em dona la certesa de saber que quan el necessitem hi serà", va assegurar Xabi públicament.
La conversa reflecteix la intenció de Xabi Alonso de mantenir tota la plantilla connectada. Sap que la temporada és llarga i que necessitarà tots els seus futbolistes. Fran García, encara que de moment parteixi molt per darrere d'Álvaro Carreras, tindrà la seva oportunitat més aviat que tard.
La competència entre Álvaro Carreras i Fran García eleva el nivell
Al Real Madrid entenen que aquest tipus de competència només pot beneficiar el grup. Álvaro Carreras s'ha guanyat la confiança del tècnic, però Fran García és una alternativa de garanties. L'exigència que imposa Alonso obliga tothom a treballar al màxim cada dia a Valdebebas.
La temporada no ha fet més que començar i encara queda molt per decidir. Tanmateix, de moment, al lateral esquerre hi ha un amo clar: Álvaro Carreras. El repte de Fran García serà esperar la seva ocasió i demostrar que també pot ser decisiu en el nou projecte del Real Madrid.
