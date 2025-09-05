Oficial, la joia del Betis sona pel Reial Madrid: Franco Mastantuono, a la banqueta
Mastantuono no té el lloc assegurat: el nou noi meravella del Betis està sent relacionat amb el Madrid
Franco Mastantuono ha estat l'últim a arribar al Real Madrid aquest estiu, però des de la segona jornada de lliga s'ha fet amb el lloc d'extrem dret. La confiança de Xabi Alonso en el jove argentí és fora de tot dubte. El tolosà el va convèncer que rebutgés el PSG per jugar al Bernabéu, i ara se sent en deute amb ell.
Tanmateix, la veritat és que, fins ara, Franco Mastantuono ha deixat més ombres que llums. El seu talent és indiscutible, però potser li ha arribat massa aviat l'oportunitat de ser titular al Real Madrid. L'exigència del Bernabéu és màxima i cada error es paga car, així que la directiva ja estudia noves alternatives per reforçar la plantilla.
Florentino Pérez vol més talent nacional
Florentino Pérez fa temps que té la idea d’‘espanyolitzar’ el Real Madrid. La presència de més jugadors nacionals és un dels seus objectius, convençut que aquesta aposta pot reforçar la identitat del club. En aquest context, els ojeadors ja han rebut l'ordre de rastrejar el mercat a la recerca de joves promeses espanyoles.
El nom que més interès desperta ara mateix és el de Pablo García, futbolista del Real Betis. Amb 19 anys, s'ha consolidat com una de les joies del futbol espanyol. El seu desbordament, potència i capacitat golejadora han cridat l'atenció de mitja Europa, i a Chamartín no volen deixar passar l'oportunitat.
Pablo García enlluerna a Europa i amenaça Franco Mastantuono
L'estiu passat, Pablo García va ser un dels grans protagonistes de l'Europeu Sub-19. A semifinals contra Alemanya va marcar quatre gols, un registre històric que va confirmar el que molts ja intuïen, és a dir, es tracta d'un davanter amb un futur brillant. Des de llavors, la seva cotització s'ha disparat i els grans clubs no li treuen l'ull de sobre.
El Real Madrid veu en ell un perfil que pot encaixar perfectament en el projecte de Xabi Alonso. Un jugador atrevit, amb capacitat per trencar defenses i aportar solucions en partits encallats. A més, seria un competidor ideal per fer que Franco Mastantuono hagi de donar el màxim a cada partit.
Competència directa per a Mastantuono
L'arribada de Pablo García suposaria un desafiament majúscul per a Franco Mastantuono. L'argentí ja ha comprovat com n'és de dur jugar al Madrid, i ara podria veure com un talent nacional amenaça de treure-li espai a l'onze. Tot dependrà de la seva capacitat per aprofitar les oportunitats i demostrar la qualitat que tothom li reconeix.
Florentino Pérez segueix de prop l'evolució de l'atacant bètic i sospesa fer el pas definitiu els pròxims mesos. L'interès del Madrid en Pablo García és una realitat i, si es concreta, la competència al vestidor serà encara més ferotge. El futur de Franco Mastantuono és a les seves mans: ha de reaccionar abans que un altre li prengui el protagonisme.
