Publiquen una imatge de Pedri que farà la volta al món: 'Messi no ho ha aconseguit'
És una llàstima que només hagin coincidit una temporada sobre la gespa: Pedri i Messi estaven destinats a entendre's
Pedri s'ha consolidat com el gran líder del FC Barcelona. Encara que al vestidor convisqui amb figures com Lamine Yamal o Robert Lewandowski, el veritable capità general és el ‘8’. Hansi Flick ho sap i per això li ha lliurat les claus de l'equip sense dubtar-ho.
El canari està responent amb actuacions brillants jornada rere jornada. El seu futbol combina intel·ligència, tècnica i sacrifici, convertint-lo en un dels millors jugadors del planeta. Cada vegada que Pedri toca la pilota, el FC Barcelona respira i els rivals tremolen.
Per això, encara que existeixin diferències notables, les comparacions amb Lionel Messi comencen a ser inevitables. Pedri ha demostrat que té el talent i la personalitat suficients per liderar un projecte tan exigent com el del FC Barcelona. La seva maduresa i tranquil·litat sobre la gespa recorden a la del millor de tots els temps.
Pedri s'acosta cada vegada més a Messi
Tots dos van compartir vestidor durant la temporada 2020/21 al Camp Nou. Pedri tot just tenia 17 anys, però ja s'atrevia a demanar la pilota i a prendre decisions importants. Messi ho veia clar i es va convertir en el seu principal suport, aconsellant-lo i guiant-lo en els seus primers passos.
Aquella relació va marcar el canari, que va aprendre a conviure amb la pressió màxima en temps rècord. Des de llavors, Pedri ha treballat en silenci per convertir-se en el que avui és: un líder indiscutible. I ara, quatre anys després, les estadístiques confirmen el que molts intuïen.
En les últimes hores ha sortit a la llum una dada que reforça la comparació amb Messi. Dels 20 partits que ha disputat el 2025, Pedri ha estat nomenat MVP en 13 d'ells. Una xifra descomunal que reflecteix el seu impacte en cada encontre.
Però això no és tot, perquè la seva regularitat fa por. En els últims 35 partits, Pedri no ha baixat del 7 en cap valoració del portal Sofascore. I el més sorprenent és que només en 5 d'ells va obtenir menys d'un 7,5, cosa que demostra un nivell gairebé perfecte.
Les dades de Pedri sorprenen el millor de tots els temps
Ni tan sols Messi va aconseguir mantenir una mitjana tan alta durant tants encontres consecutius. La regularitat de Pedri, unida a la seva joventut i al seu historial de lesions superades, multiplica encara més el mèrit. El canari no només brilla, sinó que ho fa de manera constant.
Aquest rendiment l'ha convertit en intocable tant per al FC Barcelona com per a la Selecció Espanyola. Flick sap que el seu projecte gira al voltant del ‘8’, i Luis de la Fuente confia en ell com a peça essencial de La Roja. Avui, Pedri ja no és només promesa: és present i futur.
La dada ha corregut com la pólvora a les xarxes socials i la imatge de Pedri comença a fer la volta al món. Les seves actuacions el situen en un nivell reservat només per als elegits. I, encara que les comparacions siguin odioses, al Barça somriuen en saber que tenen a les seves files un futbolista capaç de mirar de cara al mateix Messi.
