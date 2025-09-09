Luis de la Fuente adverteix Hansi Flick i el Barça: «Si no juga no anirà al Mundial»
La selecció espanyola va sobrada de talent, així que només hi aniran els qui més destaquin als seus equips
La Selecció Espanyola viu un moment d'enorme il·lusió. Sota la direcció de Luis de la Fuente, el combinat nacional ha sabut recuperar la confiança i els bons resultats. La recent conquesta de l'Eurocopa representa el que pot aconseguir aquest grup.
El gran objectiu ara és el Mundial que se celebrarà el proper estiu. Per aconseguir-lo, Espanya ha de superar una fase de grups que ha començat de manera impecable. Les victòries davant Bulgària i Turquia han reforçat la fe en el projecte.
Luis de la Fuente ha construït un vestidor sòlid. La unió entre els seus jugadors és una de les grans claus de l'èxit. Homes com Unai Simón, Cucurella o Morata són indiscutibles en el seu esquema.
Precisament per aquesta estabilitat, entrar a la llista de convocats no és tasca fàcil. Jugadors com Álvaro Carreras, Balde o Joan García saben com és de difícil guanyar-se un lloc. El seleccionador prioritza els que sempre han respost.
Luis de la Fuente adverteix Hansi Flick i el Barça: si no juga no anirà al Mundial
Ara bé, el Barça s'ha convertit en protagonista indirecte de la Selecció. Luis de la Fuente ha llançat un avís a Hansi Flick en relació amb un dels seus defensors. Parlem d'Eric García, central que vol recuperar el seu protagonisme a La Roja.
Eric García ha començat la temporada com a titular en el conjunt català. El seu rendiment ha convençut la directiva, que ja treballa en la renovació del seu contracte. Aquesta confiança suposa una gran oportunitat per al jugador.
Tanmateix, Luis de la Fuente ha estat clar. Si Eric García no manté aquesta continuïtat al Barça, les seves opcions de ser al Mundial es veuran reduïdes. El seleccionador exigeix minuts i regularitat als candidats.
Eric García va pel bon camí
De moment només han transcorregut tres jornades de lliga. És aviat per prendre decisions dràstiques en la convocatòria. Però si Eric es consolida, el tècnic haurà de valorar seriosament el seu retorn a la Selecció.
El missatge de Luis de la Fuente és contundent. El seleccionador vol els millors, però també els que demostren la seva regularitat setmana rere setmana als seus clubs. I en aquest sentit, Eric García té l'oportunitat de convèncer-lo.
Hansi Flick haurà de decidir si continua confiant en el central, que ha estat titular en tots els partits disputats fins ara. El Barça necessita solidesa defensiva i Eric, per ara, l'està donant. El seu cas serà un dels més seguits els pròxims mesos.
En l'horitzó hi ha la pròxima llista de convocats. Si Eric manté el seu nivell, podria ser la gran novetat. Altrament, el Mundial continuarà sent un somni llunyà per a ell.
