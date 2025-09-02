El Tottenham, sense pietat, fitxa ja el millor soci de Pedri: 'El Barça l'ha perdut'
El Tottenham tanca el fitxatge del millor soci de Pedri durant l’últim dia del mercat de fitxatges
El mercat de fitxatges ja ha tancat, però s'han viscut unes últimes hores frenètiques en què el Barça, per desgràcia, no ha pogut executar moviments per reforçar la seva plantilla. Totalment oposada ha estat la situació del Tottenham, que, durant l'últim dia del mercat de fitxatges, ha tancat el fitxatge del gran soci de Pedri, que jugarà a la Premier. Pedri ja ho sap: el Barça li havia promès l'arribada d'un davanter, però Joan Laporta no ha tingut marge de maniobra i, per tant, el fitxatge s'ha cancel·lat.
Si alguna cosa ha quedat clara en aquest mercat de fitxatges és que la Premier League està tres passos per davant de LaLiga a nivell econòmic. Equips com el Tottenham, que fa anys que no toquen metall a l'elit del futbol, han pogut reforçar-se millor que grans clubs com el Barça. De fet, el Tottenham ha fitxat el gran soci de Pedri, cosa que ha molestat i molt al migcampista canari, que aquest passat dilluns va valorar la situació actual del Barça.
Pedri ha començat la temporada a un nivell superlatiu, igual que Gavi, que es troba lesionat per unes molèsties al genoll que es va lesionar de gravetat fa mesos. Ara bé, el canari sap que el Barça ja no té tanta força ofensiva i, per tant, esperava que el Barça tanqués el fitxatge d'un dels seus grans socis. No ha pogut ser així, ja que el Tottenham ha estat més ràpid i li ha guanyat la partida al Barça de Joan Laporta, inoperatiu l'últim dia de mercat de fitxatges.
El Tottenham, sense pietat, fitxa ja el millor soci de Pedri: 'El Barça l'ha perdut'
A Anglaterra els clubs, injectats per fons de capital molt poderosos, estan disposats a tot per fitxar els majors talents. I com no podia ser d'una altra manera, bona part d'aquestes entitats de la Premier League s'han fixat en una de les joies que el Barça controlava aquest estiu. Normalment sorgeix interès, però el Tottenham anglès, aquesta vegada, ha aconseguit guanyar-li la partida a un Barça que, una vegada més, no ha aconseguit tornar a la norma 1:1 de LaLiga.
El gran perjudicat ha estat Pedri, que ha començat la temporada regular de Lliga mostrant la seva millor versió, com ja venia sent habitual també en la campanya anterior. Pedri va estar excels també contra el Rayo Vallecano, però es va topar amb 3 davanters que, per desgràcia, no van estar gens fins de cara a porteria.
El Barça tanca el mercat de fitxatges deixant escapar una estrella: "Se'n va al Tottenham i Pedri..."
Pedri esperava que el Barça mogués fitxa a poques hores del tancament del mercat de fitxatges, però Fermín López es va quedar a Barcelona i, per tant, Laporta no va poder fitxar.
La idea del Barça era intentar el fitxatge de Randal Kolo Muani, davanter centre francès del PSG, però el fitxatge se l'ha acabat enduent el Tottenham anglès. Kolo Muani agradava a Flick, però el Barça no ha estat capaç de pujar pel davanter, que s'ha decantat per jugar cedit a la Premier League.
El Barça no podia inscriure'l, motiu pel qual ni tan sols es va començar a negociar pel francès: Pedri es queda sense el seu gran soci, Muani fitxa pel Tottenham anglès.
Més notícies: