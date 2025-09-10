Publican una imagen de Pedri que dará la vuelta al mundo: 'Messi no lo ha logrado'

Pedri se ha consolidado como el gran líder del FC Barcelona. Aunque en el vestuario conviva con figuras como Lamine Yamal o Robert Lewandowski, el verdadero capitán general es el ‘8’. Hansi Flick lo sabe y por eso le ha entregado las llaves del equipo sin dudarlo.

El canario está respondiendo con actuaciones brillantes jornada tras jornada. Su fútbol combina inteligencia, técnica y sacrificio, convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores del planeta. Cada vez que Pedri toca el balón, el FC Barcelona respira y los rivales tiemblan.

Por eso, aunque existan diferencias notables, las comparaciones con Lionel Messi empiezan a ser inevitables. Pedri ha demostrado que tiene el talento y la personalidad suficientes para liderar un proyecto tan exigente como el del FC Barcelona. Su madurez y tranquilidad sobre el césped recuerda a la del mejor de todos los tiempos.

Pedri se acerca cada vez más a Messi

Ambos compartieron vestuario durante la temporada 2020/21 en el Camp Nou. Pedri apenas tenía 17 años, pero ya se atrevía a pedir la pelota y a tomar decisiones importantes. Messi lo veía claro y se convirtió en su principal apoyo, aconsejándole y guiándole en sus primeros pasos.

Aquella relación marcó al canario, que aprendió a convivir con la presión máxima en tiempo récord. Desde entonces, Pedri ha trabajado en silencio para convertirse en lo que hoy es: un líder indiscutible. Y ahora, cuatro años después, las estadísticas confirman lo que muchos intuían.

En las últimas horas ha salido a la luz un dato que refuerza la comparación con Messi. De los 20 partidos que ha disputado en 2025, Pedri ha sido nombrado MVP en 13 de ellos. Una cifra descomunal que refleja su impacto en cada encuentro.

Pero eso no es todo, porque su regularidad asusta. En los últimos 35 partidos, Pedri no ha bajado del 7 en ninguna valoración del portal Sofascore. Y lo más sorprendente es que solo en 5 de ellos obtuvo menos de un 7,5, lo que demuestra un nivel casi perfecto.

Los datos de Pedri sorprenden al mejor de todos los tiempos

Ni siquiera Messi consiguió mantener un promedio tan alto durante tantos encuentros consecutivos. La regularidad de Pedri, unida a su juventud y a su historial de lesiones superadas, multiplica aún más el mérito. El canario no solo brilla, sino que lo hace de manera constante.

Este rendimiento lo ha convertido en intocable tanto para el FC Barcelona como para la Selección Española. Flick sabe que su proyecto gira alrededor del ‘8’, y Luis de la Fuente confía en él como pieza esencial de La Roja. Hoy, Pedri ya no es solo promesa: es presente y futuro.

El dato ha corrido como la pólvora en redes sociales y la imagen de Pedri empieza a dar la vuelta al mundo. Sus actuaciones le colocan en un nivel reservado solo para los elegidos. Y, aunque las comparaciones sean odiosas, en el Barça sonríen al saber que tienen en sus filas a un futbolista capaz de mirar de frente al mismísimo Messi.