Oficial: Jude Bellingham se n’anirà del Reial Madrid: «Si Déu vol, podria passar»
El migcampista anglès es confessa públicament i reconeix que li agradaria jugar en un altre equip
Jude Bellingham és un dels actius més valuosos del Real Madrid. Des de la seva arribada al Bernabéu ha demostrat tenir un talent fora del comú. La seva capacitat per organitzar el joc al centre del camp i alhora aparèixer en atac el converteix en un jugador total.
En la seva primera temporada al Real Madrid va deixar xifres d'autèntica estrella mundial. Va anotar 23 gols i va repartir 13 assistències, registres a l'abast de ben pocs migcampistes. Amb un rendiment així, no va trigar a convertir-se en un ídol per a l'afició del Bernabéu.
L'impacte de Jude Bellingham ha estat tan gran que ja és considerat un dels líders del vestidor. Tot i la seva joventut, s'ha guanyat el respecte dels seus companys i de tot el madridisme. Per a molts és l'hereu natural de Zidane, i això són paraules majors al Bernabéu.
Jude Bellingham està de tornada
L'última hora de Jude Bellingham es divideix en dues qüestions de màxima rellevància. D'una banda, el '5' del Real Madrid ha tornat als entrenaments després de superar amb èxit la seva operació d'espatlla, així que podria reaparèixer en les properes setmanes. Sens dubte, una gran notícia.
Ara bé, d'altra banda, Jude Bellingham ha fet saltar totes les alarmes. En una entrevista recent ha parlat sobre la seva adaptació a Espanya i la seva visió de futur. Tot i que ha elogiat tant el club com el nostre país, també ha deixat un missatge completament inesperat.
Jude Bellingham no estarà sempre al Real Madrid
L'anglès ha admès que no tanca la porta a sortir del Real Madrid i jugar algun dia a la Premier League. Ha reconegut que guarda un afecte especial per Anglaterra i per l'equip de la seva infància. I aquestes paraules no han passat desapercebudes.
"Sí, potser mai se sap. Per ser justos, vaig créixer sent fan del Manchester United, així que qui sap, si Déu vol, podria passar", ha afirmat Jude Bellingham amb total naturalitat. Unes declaracions que han caigut com una bomba al Real Madrid.
El Manchester United haurà de parlar primer amb Florentino Pérez
Que Jude Bellingham reconegui obertament la seva simpatia pel Manchester United genera incertesa al Bernabéu. S'ha convertit en peça clau en els esquemes del Real Madrid i perdre'l seria un cop duríssim per al projecte esportiu. Florentino Pérez ho sap i intentarà que canviï d'opinió.
De moment, l'anglès ha deixat clar que és feliç a la capital espanyola. Gaudeix de la seva vida a Madrid, dels seus companys i de la confiança de la directiva. Tanmateix, també ha recordat que en el futbol mai es pot donar res per segur.
De moment, els madridistes poden estar tranquils. Jude Bellingham continuarà defensant la samarreta blanca, com a mínim, fins al 2029 i donant alegries al Bernabéu. Però a l'horitzó apareix l'ombra del Manchester United, un destí que podria temptar el geni anglès més aviat del que s'esperava.
